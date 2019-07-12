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В конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга России

08:04 12.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Как пишет РИА Новости, авторами инициативы выступили представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация США придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом", - прокомментировал Шерман.

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, пока не одобрен. Если палата представителей и сенат утвердят документ, его отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее в конгресс США внесли уже несколько подобных законопроектов, но пока что их не рассматривали.

Практически сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому поводу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией. Как отметили в Кремле, аргументированных доказательств "российского вмешательства" в Мюллер так и не представил.

Темы: Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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12.07.2019, 14:41
Гость: Massachusetts

Удав абрасывает кольца неспешно,так и санкционная машина .
12.07.2019, 13:11
Гость: для охотник за бакланами

Сам ты баклан! Это всё крики и истерика беспомощности твоих США.Понимаю вы хохлы такие наглы от того что у американцев ПОКА ДЕНЕЖКИ ЕСТЬ И ОНИ ВАМ ВАШУ НАГЛОСТЬ ОПЛАЧИВАЮТ. Поверь амерам держаться осталось совсем чучуть. ФРсшники сказали американская экономика в следующем году рухнет. В феврале никто ничем не сможет помочь американцам.Что в последние 5 лет происходит на твоей Украине ДЕТСКИЙ САД ПО-СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЧТО БУДЕТ В США. Гражданской войны в РОссии никогда не будет! Все это кремлевские страшилки для внутреннего российского потребления,как на Украине в России не будет. Радуйся ,радуйся было б чему. Утешайте свое самолюбие,в феврале ущемлено будет.
12.07.2019, 13:06
Гость: да уж

Как говорил Чубайс разрушая производства, главное погубить возможность строительства социализма, а теперь его ставленник гробит страну и уничтожает русский мир.
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Чубайс работает на тех кто развязал 2 мировые войны,чтобы выжил капитализм,на банкиров-капиталистов. Чубайс еще не понимает что всё равно банкиры-капиталисты в 21 веке проиграют. Ну да уничтожили они Госплан руками Хрущева и потом остатки социализма при Горби и Боре но все равно в мире полно людей предпочитающих социализм капитализму.В самих США-самой рыночной стране мира,полно поклонников социализма, в стане демократов. Если в России либерал синоним предателя,то в США социалист тоже самое что у нас либерал.Американская молодежь все больше и больше выступает в поддержку социализма. Попахивает социалистической революцией в США.Помните Чубайс никогда не жалел людей, а сейчас капиталисты вспомнили сколько погибло людей при социалистических революциях,почему-то сколько людей погибло при мировых войнах их никогда не волновало.Капиталисты вспомнили сейчас про жестокость Ленина,Мао Цзэдуна,однако молчат что в 20-м веке они их к власти привели. Так что Чубайс скоро будет в пролете.
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