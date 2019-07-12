В конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга России

08:04

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Как пишет РИА Новости, авторами инициативы выступили представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация США придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом", - прокомментировал Шерман.

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, пока не одобрен. Если палата представителей и сенат утвердят документ, его отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее в конгресс США внесли уже несколько подобных законопроектов, но пока что их не рассматривали.

Практически сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому поводу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией. Как отметили в Кремле, аргументированных доказательств "российского вмешательства" в Мюллер так и не представил.