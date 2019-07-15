На Украину с начала года не пустили почти 5 тысяч россиян

14:43

С начала 2019 года на Украину не пустили 4670 граждан Российской Федерации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"За прошлые сутки отказали во въезде 33 гражданам РФ. Всего с начала года это почти уже 4670 граждан", - заявил Демченко.

Он отметил, что среди основных причин отказа - невозможность подтвердить цель визита. "Были также те, кто незаконно посещал временно оккупированные территории Украины. Если такие выявлялись на границе, то им отказывали во въезде. Кроме того, это сопровождается запретом на въезд в Украину сроком минимум на три года", - сказал Демченко.