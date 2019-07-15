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На Украину с начала года не пустили почти 5 тысяч россиян

14:43 15.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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С начала 2019 года на Украину не пустили 4670 граждан Российской Федерации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"За прошлые сутки отказали во въезде 33 гражданам РФ. Всего с начала года это почти уже 4670 граждан", - заявил Демченко.

Он отметил, что среди основных причин отказа - невозможность подтвердить цель визита. "Были также те, кто незаконно посещал временно оккупированные территории Украины. Если такие выявлялись на границе, то им отказывали во въезде. Кроме того, это сопровождается запретом на въезд в Украину сроком минимум на три года", - сказал Демченко.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 22:30
Гость: Русский

...чего "взаимно"?! Нам достаточно 15 минут и от всей твоей украшки -тока пепел радиоактивный останется. На долгие века установится на нашей юго-западной границе - выжженая территория. И тишина..какая бывает только на кладбище.
15.07.2019, 21:28
Гость: Украинский

Взаимно.
15.07.2019, 20:31
Гость: Русский

...украина - враг России, и не просто враг, а открытый враг,который ведет против нас войну в разные её формах. Это только ВВП прячет "голову в песок" и упрямо этого не хочет видеть. Такая страусиная позиция может дорого обойтись Российскому народу. Конечно ,сегодня не 41 год, то точно 37.
Есть правильная поговорка: Фредди , бей первым, не жди, как было в начале ВОВ.
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