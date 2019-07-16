Китай покупает у Украины секреты советских авиадвигателей

Китай хочет купить крупнейшее предприятие украинского авиапрома, вместе с которым получит и технологию производства авиадвигателей

Сейчас ей обладают всего лишь шесть стран в мире.



Д-18Т - турбореактивный двухконтурный двигатель. Предназначен для установки на сверхтяжелые транспортные самолёты Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Фото Igor Bubin с сайта wikimedia.org

Пекинская фирма Skyrizon, которая специализируется на вложениях в авиастроение, возобновила переговоры о покупке доли в украинской компании «Мотор Сич» – крупнейшем в стране производителе авиационных двигателей.

Украинский антимонопольный орган рассматривает соответствующую заявку с китайской стороны, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на китайское издание Global Times.

Создавшее двигатели для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 предприятие может помочь Китаю в увеличении своих активов в авиастроении, отмечается в материале.

В случае положительного решения китайская компания получит контрольный пакет акций, так как ей должны будут перейти более 50% «Мотор Сич». Сейчас хозяином гиганта украинского авиапрома считается генеральный конструктор завода Вячеслав Богуслаев – президент и совладелец АО «Мотор Сич».

Отмечается, что КНР испытывает повышенный интерес к украинской компании, так как в Китае эксплуатируют 13 типов и свыше 1 тыс. 200 авиадвигателей, которые выпустила украинская компания.

Кроме того, китайское издание отмечает: несмотря на недовольство Вашингтона этой сделкой, продажа активов позволит украинской компании расширить свое присутствие в Китае в условиях потери российского рынка, а китайской компании позволит догнать мировой уровень.

В начале июля глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, как обстоят дела с двигателями из «Мотор Сич» в российских самолетах. Он признал, что в России эксплуатируется техника с двигателями украинского производства, однако эксплуатирующий ее Специальный летный отряд «Россия» (СЛО «Россия») проводит ремонт самолетов без иностранных специалистов.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не берется предсказать, что решит правительство.

«При Порошенко уже была первая попытка подобной сделки, но она сорвалась. Ведь Порошенко всеми силами пытался отжать у Богуслаева его предприятие. Но будет ли пытаться это делать Зеленский, пока непонятно. Из окружения Зеленского уже прозвучал призыв передать «Мотор Сич» корпорации «Укроборонпром» – в целях укрепления обороноспособности. Но дело может ограничиться болтовней.

Непонятно, что подразумевается под словом «передать». То ли принудительно забрать акции, то есть отобрать, национализировать. То ли выкупить по рыночной цене. Но если Зеленский национализирует «Мотор Сич», то понятно, что сделка с Пекином сорвется. Если там будет государство, то китайцам эта сделка не нужна. Однако Украина сама сегодня обеспечить производство двигателей не может. А с Китаем – да!» – уверен Охрименко.

Поскольку сам Зеленский вряд ли скажет по этому поводу что-то определенное, то многое будет зависеть от того, кто станет новым премьером, полагает Охрименко.

«Но для любого премьер-министра это теоретически выгодно – забрать такое крупное предприятие под себя. Многие крупные украинские предприятия развалились, как, например, «Южмаш». А «Мотор Сич» выжил», – сказал Охрименко газете «Взгляд».

А ведь вместе с Пекином Киев мог бы поставлять двигатели всему миру, мечтает экономист.

«Китай действительно заинтересован в контрольном пакете, чтобы создать большую международную корпорацию. У Китая есть финансовые возможности, а Украина владеет технологиями», – напомнил он.

Директор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров склоняется к тому, что власти Украины одобрят продажу, поскольку им позарез нужны деньги.

«Мотор Сич» все еще обладает огромным потенциалом производства подменных двигателей для самолетов и вертолетов, которые в большом количестве летают по всему миру. Поэтому предприятие может жить еще очень долго за счет обслуживания и ремонта существующего парка», – пояснил газете «Взгляд» российский эксперт.

Однако, как считает Гусаров, китайцам нужен не столько завод, сколько его интеллектуальная собственность, технологии.

«Китайцы могут много чему поучиться у «Мотор Сич». Советский задел настолько колоссален, что вот уже 30 лет украинский авиапром живет за счет воспроизводства и распродажи советских технологий. Не один самолет был разработан в Китае с помощью тех же украинских конструкторов. То есть советская школа продолжает работать на Китай», – посетовал Гусаров.

«Китай хочет перейти в высшую авиационную лигу – от производства небольших самолетов к производству через 10 лет широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, а для этого нужны большие двигатели. В высшую лигу сейчас входят всего несколько стран. Большие двигатели делают США, Канада, Англия, Франция, Украина и Россия. И все», – пояснил эксперт.

«Авиационный двигатель – это технически самое сложное устройство, которое придумано человеком. А уж сверхбольшие двигатели – это вообще нечто фантастичное!

Например, у нас в России создается новый ПД-35, цикл создания такого двигателя 10 лет. Китаю, чтобы пройти этот путь самостоятельно, понадобится не одно десятилетие. Но если он купит «Мотор Сич», то сможет «срезать угол», резко сократить отставание», – предупреждает Гусаров.

Ожидается, что решение антимонопольного комитета Украины по поводу китайской заявки станет известно после 22 июля.

Авторы: Александр Колпаков, Юрий Зайнашев