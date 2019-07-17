Найдены доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

10:10

РИА Новости нашло новые доказательства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, которая принадлежала батальону "Азов" при негласном покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ).

Как пишет агентство, в марте этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование в Мариуполе неофициальной тюрьмы.

По его словам, она создана в одном из терминалов аэропорта и только летом — осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое умерли за это время, заявил Прозоров.

РИА Новости пообщалось с заключенными и сотрудниками тюрьмы. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР.

Кроме того, существование тайной тюрьмы подтвердила мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).

Одной из заключенных этой тюрьмы была жительница Мариуполя Ольга Селецкая, принимавшая участие в митингах сторонников федерализации Украины. Двадцать девятого августа 2014 года ее задержали боевики батальона "Азов".