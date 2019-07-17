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Найдены доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

10:10 17.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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РИА Новости нашло новые доказательства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, которая принадлежала батальону "Азов" при негласном покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ).

Как пишет агентство, в марте этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование в Мариуполе неофициальной тюрьмы.

По его словам, она создана в одном из терминалов аэропорта и только летом — осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое умерли за это время, заявил Прозоров.

РИА Новости пообщалось с заключенными и сотрудниками тюрьмы. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР.

Кроме того, существование тайной тюрьмы подтвердила мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).

Одной из заключенных этой тюрьмы была жительница Мариуполя Ольга Селецкая, принимавшая участие в митингах сторонников федерализации Украины. Двадцать девятого августа 2014 года ее задержали боевики батальона "Азов". 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.07.2019, 15:19
Гость: SL

Очередная путинская утка. Зачем она нужна и кому, если человека, как в России и без тайной тюрьмы можно спрятать пожизненно, скажем подкинув ему наркоту или просто завести счет в банке на его имя, на десять лямов.
17.07.2019, 14:22
Гость: kib

"какую бы армию Украина не формировала,все равно получается дивизия "СС-Галичина""(с)
17.07.2019, 14:20
Гость: kib

Удивительно то как...но спивают они хорошо.
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