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Демократки из Конгресса велели Трампу «убираться в свою Россию»

10:40 17.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Четыре женщины из Конгресса обратились к Дональду Трампу с призывом. Они потребовали, чтобы президент возвращался «к себе в Россию» и навел там порядок, пишет юморист Энди Боровиц в «Нью-Йоркере».

Он намекает на недавний скандал, когда Трамп в гневе набросился на женщин из Конгресса в Твиттере и призвал их уезжать туда, откуда понаехали, а не давать советы США.

В своем резком заявлении женщины - Александрия Окасио-Кортес (пуэрториканка, Нью-Йорк), Ильхан Омар (уроженка Сомали и бывшая беженка, Миннесота), Аянна Прессли (афроамериканка, Массачусетс) и Рашида Тлаиб (мериканка палестинского происхождения, Мичиган) - отметили, что Россия «лежит в руинах и кишит преступниками» и потому «остро нуждается во внимании Трампа».

Далее в заявлении сообщается, что, исправив проблемы, от которых страдает Россия, Трамп волен вернуться в США и «поучить нас, как это делается».

В ответ Трамп поглумился над демократками в Твиттере, сравнив их с «настоящими революционерами», которых чествуют в День взятия Бастилии. «В 1789 году эти смельчаки штурмовали аэропорты Людовика XVI», - написал Трамп.

Ранее Трамп неодобрительно высказался в адрес группы депутаток Конгресса от Демократической партии, которые остро критикуют правительство.

«Занятно наблюдать, как „прогрессивные" демократки из Конгресса, родом из стран, где правят провальные и самые продажные в мире правительства-изгои (если там вообще есть хоть какая-то власть), теперь громко и злобно поучают американский народ, величайший и самый могущественный народ на земле, как должно работать наше правительство», - написал Трамп.

«Пусть уезжают обратно в свои разрушенные и кишащие преступниками страны, откуда понаехали, наведут там прядок, а потом возвращаются и учат нас, как это делается. Там остро нуждаются в вашей помощи, поспешите с отъездом», - добавил он.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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17.07.2019, 15:17
Гость: бабий заговор

Да женщины такие везде.А вы как хотели? Наседают на мужиков. Расхорохорились в либеральной Америке. В Саудовскую Аравию их на перевоспитание! Что Трамп будет делать когда выгонит всех мигрантов! США не воспроизводят СЕБЕ НАСЕЛЕНИЕ ОНИ ВЫМРУТ БЕЗ МИГРАЦИИ! Трамп сам из семьи мигрантов ТАМ ВСЕ МИГРАНТЫ КРОМЕ ИНДЕЙЦЕВ И ЭСКИМОСОВ.
17.07.2019, 15:12
Гость: Европеец

По возможности, жена говорит - на Дальний ВОсток - по выходным может ходить в гости к Киму.
17.07.2019, 15:05
Гость: а кто тогда в США

останется? Америка не воспроизводит себе население. Ну ладно тогда в США 45 миллионов человек останется.
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