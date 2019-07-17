Демократки из Конгресса велели Трампу «убираться в свою Россию»

10:40

Четыре женщины из Конгресса обратились к Дональду Трампу с призывом. Они потребовали, чтобы президент возвращался «к себе в Россию» и навел там порядок, пишет юморист Энди Боровиц в «Нью-Йоркере».

Он намекает на недавний скандал, когда Трамп в гневе набросился на женщин из Конгресса в Твиттере и призвал их уезжать туда, откуда понаехали, а не давать советы США.

В своем резком заявлении женщины - Александрия Окасио-Кортес (пуэрториканка, Нью-Йорк), Ильхан Омар (уроженка Сомали и бывшая беженка, Миннесота), Аянна Прессли (афроамериканка, Массачусетс) и Рашида Тлаиб (мериканка палестинского происхождения, Мичиган) - отметили, что Россия «лежит в руинах и кишит преступниками» и потому «остро нуждается во внимании Трампа».

Далее в заявлении сообщается, что, исправив проблемы, от которых страдает Россия, Трамп волен вернуться в США и «поучить нас, как это делается».

В ответ Трамп поглумился над демократками в Твиттере, сравнив их с «настоящими революционерами», которых чествуют в День взятия Бастилии. «В 1789 году эти смельчаки штурмовали аэропорты Людовика XVI», - написал Трамп.

Ранее Трамп неодобрительно высказался в адрес группы депутаток Конгресса от Демократической партии, которые остро критикуют правительство.

«Занятно наблюдать, как „прогрессивные" демократки из Конгресса, родом из стран, где правят провальные и самые продажные в мире правительства-изгои (если там вообще есть хоть какая-то власть), теперь громко и злобно поучают американский народ, величайший и самый могущественный народ на земле, как должно работать наше правительство», - написал Трамп.

«Пусть уезжают обратно в свои разрушенные и кишащие преступниками страны, откуда понаехали, наведут там прядок, а потом возвращаются и учат нас, как это делается. Там остро нуждаются в вашей помощи, поспешите с отъездом», - добавил он.