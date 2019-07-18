Дело «Боинга»: голландцы дрейфуют в правильную сторону

5 лет трагедии над Донбассом, а правда так и не найдена. Есть ли надежда на установление истины и наказании убийц? Надежда есть

Крушение «Боинга» над Донбассом. Стоп-кадр видео

В промежуточном докладе следственной комиссии есть примечательная таблица – она техническая, там рассмотрены различные возможные варианты по взаимному положению "Боинга" и ракеты в момент взрыва.

Основной вывод: ракета прилетела СБОКУ, а не СПЕРЕДИ. Экспертам не совсем ясно, под каким углом – они рассматривают и угол около 70 градусов (вариант "Алмаза-Антея"), но считают более вероятным угол около 27 градусов.

И вот теперь каждый желающий может проверить: трасса полета "Боинга" пролегала почти точно через города Горловку и Торез. Район запуска ракеты по украинской версии – южнее Снежного, у с.Первомайское. И этот район точно на трассе "Боинга", спереди от сбитого!

В отчете комиссии нет вывода, что версия украинской стороны несостоятельна, но фактура – вот она. Каждый может проверить, с картой и линейкой. Проводим линию Горловка–Торез, точка попадания ракеты – примерно над районом Крестовка (Кировское) – Орлово-Ивановка. И вот вправо от трассы рисуем сектор, от 20 до 70 градусов – вот из этого сектора и прилетело. И это не Снежное точно.

В этом секторе, кстати, малонаселенные места, поэтому-то старт и полет ракеты никто и не заметил. Если бы запуск был из с.Первомайское, ракета пролетела бы над Торезом по довольно пологой траектории, а "Бук" на первых секундах полета - зрелище очень заметное.

Я не знаю, будут ли опровергать эти баллистически-геометрические выводы. Наверное, будут. Может быть, заявят, что самолет уклонялся влево от трассы (это не так, и можно проверить), или что ракета виляла в полете и поэтому прилетела под углом – нет, этого никак не могло быть, чтобы она уходила в сторону на десятки градусов и потом возвращалась. Ракета летит в упрежденную точку почти по прямой. В "Буке" реализован, насколько можно судить, метод "параллельного сближения" - разницу между разными методами можно посмотреть, например, здесь. Хотя он и описан для компьютерных игрушек, статью писал авиационный специалист.

То, что ракета прилетела не спереди, было понятно с самого начала. Дело в том, что ракеты такого типа (которые сами не излучают, а принимают отраженный сигнал) не могут взорваться перед целью. Они "не знают", какое расстояние до цели. Алгоритм работы взрывателя у них простой, но надежный. Если нет прямого попадания и ракета проходит рядом с целью, отметка от цели исчезает из поля зрения ракеты, которая "смотрит" вперед. Уровень отраженного сигнала начинает снижаться, в этот момент и срабатывает взрыватель. Такой алгоритм называется "на промахе" (это официальный термин). Поэтому, кстати, у ракет такого типа основное поле осколков – по сторонам от ракеты.



Изображение с сайта 1plus1.ua

Если бы ракета летела к самолету спереди, она не могла бы взорваться перед кабиной (а точка взрыва определена довольно точно по вееру траекторий осколков, оставивших пробоины). Потому что в поле зрения сенсора ракеты должны были бы быть отметки от частей самолета – киля, хвостового оперения, передней кромки крыла, обечайки двигателя – и взрыватель сработал бы уже ближе к хвосту.

В отчете "Алмаз-Антея" есть фотографии обстрелов мишеней спереди - иностранными, но однотипными с "Буком" ракетами.

А вот если ракета летела сбоку, справа - то как раз пройдя мимо самолета, она и должна была взорваться. Именно поэтому осколки поразили левую половину самолета, левое крыло и левый двигатель, а правые их аналоги оставались целыми до разрушения самолета.

Надо уточнить: Сейчас позиция комиссии компромиссная. Голландцы объявили в розыск 4 человека в угоду украинской стороне, хотя очевидно, что они к запуску ракеты не имели и не могли иметь никакого отношения. Даже если они, предположим, привозили "Бук" и сопровождали его, это же ничего не доказывает, это если и преступление, то другое, к обстрелу лайнера никакого отношения не имеющее. "Буков" ВСУ было в этом регионе несколько десятков, чем на их фоне выделяется гипотетический "Бук" ополчения?

Выводы же технических экспертов той же комиссии противоречивы, но противоречат украинской версии. А премьер-министр Малайзии четко заявил, что малазийцы согласны с тем, что сбила ракета "Бука" (это наиболее вероятно, хотя и не стопроцентно), но не согласны с выводом, что ракета была запущена российскими военными.

Особенность западной судебной системы в том, что она более консервативна, чем публичные политики и СМИ, и не любит совсем уж неправосудных решений. Так, несмотря на многолетний шум по аналогичным делам (Литвиненко и Скрипаль), суды по ним не состоялись.

Ну, посмотрим, чем закончится это дело. Хотя хотелось бы увидеть наказание конкретных убийц.

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