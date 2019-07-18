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Дело «Боинга»: голландцы дрейфуют в правильную сторону

23:41 18.07.2019 , Андрей Паршев

5 лет трагедии над Донбассом, а правда так и не найдена. Есть ли надежда на установление истины и наказании убийц? Надежда есть

Крушение «Боинга» над Донбассом. Стоп-кадр видео  

В промежуточном докладе следственной комиссии есть примечательная таблица – она техническая, там рассмотрены различные возможные варианты по взаимному положению "Боинга" и ракеты в момент взрыва.

Основной вывод: ракета прилетела СБОКУ, а не СПЕРЕДИ. Экспертам не совсем ясно, под каким углом – они рассматривают и угол около 70 градусов (вариант "Алмаза-Антея"), но считают более вероятным угол около 27 градусов.

И вот теперь каждый желающий может проверить: трасса полета "Боинга" пролегала почти точно через города Горловку и Торез. Район запуска ракеты по украинской версии – южнее Снежного, у с.Первомайское. И этот район точно на трассе "Боинга", спереди от сбитого!

В отчете комиссии нет вывода, что версия украинской стороны несостоятельна, но фактура – вот она. Каждый может проверить, с картой и линейкой. Проводим линию Горловка–Торез, точка попадания ракеты – примерно над районом Крестовка (Кировское) – Орлово-Ивановка. И вот вправо от трассы рисуем сектор, от 20 до 70 градусов – вот из этого сектора и прилетело. И это не Снежное точно.

В этом секторе, кстати, малонаселенные места, поэтому-то старт и полет ракеты никто и не заметил. Если бы запуск был из с.Первомайское, ракета пролетела бы над Торезом по довольно пологой траектории, а "Бук" на первых секундах полета - зрелище очень заметное.

Я не знаю, будут ли опровергать эти баллистически-геометрические выводы. Наверное, будут. Может быть, заявят, что самолет уклонялся влево от трассы (это не так, и можно проверить), или что ракета виляла в полете и поэтому прилетела под углом – нет, этого никак не могло быть, чтобы она уходила в сторону на десятки градусов и потом возвращалась. Ракета летит в упрежденную точку почти по прямой. В "Буке" реализован, насколько можно судить, метод "параллельного сближения" - разницу между разными методами можно посмотреть, например, здесь. Хотя он и описан для компьютерных игрушек, статью писал авиационный специалист.

То, что ракета прилетела не спереди, было понятно с самого начала. Дело в том, что ракеты такого типа (которые сами не излучают, а принимают отраженный сигнал) не могут взорваться перед целью. Они "не знают", какое расстояние до цели. Алгоритм работы взрывателя у них простой, но надежный. Если нет прямого попадания и ракета проходит рядом с целью, отметка от цели исчезает из поля зрения ракеты, которая "смотрит" вперед. Уровень отраженного сигнала начинает снижаться, в этот момент и срабатывает взрыватель. Такой алгоритм называется "на промахе" (это официальный термин). Поэтому, кстати, у ракет такого типа основное поле осколков – по сторонам от ракеты.


Изображение с сайта 1plus1.ua

Если бы ракета летела к самолету спереди, она не могла бы взорваться перед кабиной (а точка взрыва определена довольно точно по вееру траекторий осколков, оставивших пробоины). Потому что в поле зрения сенсора ракеты должны были бы быть отметки от частей самолета – киля, хвостового оперения, передней кромки крыла, обечайки двигателя – и взрыватель сработал бы уже ближе к хвосту.

В отчете "Алмаз-Антея" есть фотографии обстрелов мишеней спереди - иностранными, но однотипными с "Буком" ракетами.

А вот если ракета летела сбоку, справа - то как раз пройдя мимо самолета, она и должна была взорваться. Именно поэтому осколки поразили левую половину самолета, левое крыло и левый двигатель, а правые их аналоги оставались целыми до разрушения самолета.

Надо уточнить: Сейчас позиция комиссии компромиссная. Голландцы объявили в розыск 4 человека в угоду украинской стороне, хотя очевидно, что они к запуску ракеты не имели и не могли иметь никакого отношения. Даже если они, предположим, привозили "Бук" и сопровождали его, это же ничего не доказывает, это если и преступление, то другое, к обстрелу лайнера никакого отношения не имеющее. "Буков" ВСУ было в этом регионе несколько десятков, чем на их фоне выделяется гипотетический "Бук" ополчения?

Выводы же технических экспертов той же комиссии противоречивы, но противоречат украинской версии. А премьер-министр Малайзии четко заявил, что малазийцы согласны с тем, что сбила ракета "Бука" (это наиболее вероятно, хотя и не стопроцентно), но не согласны с выводом, что ракета была запущена российскими военными.

Особенность западной судебной системы в том, что она более консервативна, чем публичные политики и СМИ, и не любит совсем уж неправосудных решений. Так, несмотря на многолетний шум по аналогичным делам (Литвиненко и Скрипаль), суды по ним не состоялись.

Ну, посмотрим, чем закончится это дело. Хотя хотелось бы увидеть наказание конкретных убийц.

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Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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19.07.2019, 05:50
Гость: Время Ч.

Суды хоть и консервативные, а вот пиндосы ну "очень демократичные". Давят на них.
19.07.2019, 05:19
Гость: ABCD

Есть один момент который никто не учитывает и никто на этот счёт не опрашивал свидетелей.
Это то, что пуск ракеты "Бук" слышен (местность там равнинная) примерно в радиусе 12км, и свидетели наверняка бы слышали с какого он был направления,и опросив свидетелей в радиусе хотя бы 10км, можно было бы запросто вычислить место пуска ракеты. Но никто из свидетелей вообще не упоминает характерный звук пуска ракеты. Это говрит о том, что никакого "бука" не было, а версия с "буком" была изначальная западная, они готовили провокацию в которой Украина как раз должна была манипулировать установкой "Бук". Но Украина по всей видимости всё провалила, не сфабриковав наличие ракеты "Бук" у ДНР а просто сообщив в этом в СМИ. думаю что Украинские участники провокации попросту украли деньги запада на эту акцию. Самолёт (тот самый что исчез в южно китайском море за пол года это падения на Донбассе)был тупо взорван над Донбассом и ещё в неправильном для провокации месте. Дыры в кабине от взрыва скорее всего появились потому, что пилот истребителя сопровождавший "боинг" решил что он или не взорвался вовремя или что пора, обстрелял его ракетами и из пушки- следы авиационной пушки там тоже присутствуют в крыльях. Возможно это был самолёт НАТО из Румынии.
19.07.2019, 05:09
Гость: Правда, она как и вода

Всегда найдет дорогу. И еще в добавок. Когда мерзавцы сбили самолет с российскими туристами над Синаем, американцы без задержки продемонстрировали снимки со спутников. А вот когда Боинг еще не успел упасть, Обама уже назначил виновных. При этом американцы даже неосторожно заявили, что у них есть снимки со спутников, подтверждающие все. И бац, уже пять лет как "не могут найти". Казалось бы, вот оно доказательство. Неопровержимое. Все доказуывающее. Наверное снимки под стол упали. Найти пять лет не могут. Или? Или на снимках показано то, что подтверждает вину Буков ВСУ Украины. Были же продемонстрированы ранее снимки с активным перемещением Буков украинской ПВО в том именно районе. Снимки в студию!
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