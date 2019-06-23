Независимый технический эксперт заметил обман голландских следователей в деле МН-17

23:01

К вопросу о лживых голландцах, расследующих крушение МН17. ФОТО

Этот пост в какой то мере повторение моего поста, опубликованного год назад. Но с алаверды, которое имеет отношение не только к подтверждению внутреннего взрыва в центральной части, но и к откровенной лжи "расследователей" из Голландии. Ну и к тем, кто иже с ними.

Итак, фото №1.

Обнаруженный корреспондентом КП Николаем Варсеговым на месте крушения диффузор левого двигателя самолёта рейса МН17. На фото обозначены сквозные пробои в объёмной конструкции кольца диффузора, видимые на просвет. Поэтому легко определить траекторию и направление, с которого двигались большие обломки, пробившие насквозь конструкцию диффузора.

Стрелкой чёрного цвета обозначен характерный элемент конструкции диффузора, по которому мы установим, каким образом этот диффузор был установлен на двигателе.

Фото №2.

На конструкции левого двигателя Б777 легко определяется положение этого конструктивного элемента, обозначенного стрелкой чёрного цвета на фото №1. И этот элемент на фото №2 обозначен стрелкой жёлтого цвета. Относительно вертикали (длинная жёлтая стрелка) этот характерный элемент диффузора смещён против часовой стрелки примерно на 30 градусов.

Фото №3.

А теперь мысленно повернём найденный диффузор (фото №1) до того положения, как он стоит на двигателе. Это делаем для того, чтобы понять, с какой части фюзеляжа вылетели с большой скоростью осколки (обломки), пробившие кольцо диффузора левого двигателя насквозь.

На этом фото вертикаль обозначена длинной стрелкой чёрного цвета. Достаточно очевидно, что двигались они примерно под углом 45 градусов от нижней части фюзеляжа. Почему нижней? Потому что двигатели подвешены внизу под крылом.

Фото №4.

На конструкции Б777 показано расположение двигателя на Б777 относительно фюзеляжа. И место вылета их - это левая сторона брюха самолёта, где расположена задняя часть переднего грузового отсека (показано стрелочным символом).

Таким образом, опять фактами показано и убедительно доказано, что эти повреждения на диффузоре никоим образом не связаны с мифическим Буком, якобы взорвавшемся у кабины пилотов (ни по размеру пробоин диффузора, ни по направлению траектории очень быстро улетающих от фюзеляжа осколков).

Но при чём здесь откровенное враньё голландцев, о котором я сказал в начале этого поста?

Фото №5.

Этот самый диффузор левого двигателя, показанный на презентации реконструкции самолёта в Голландии. И что? -спросите вы. Отвечу: ничего не замечаете? Тогда смотрим фото №6.

Фото №6.

Голландцы таким образом закрепили для всеобщего обозрения диффузор на постаменте, что его положение не соответствует тому положению, в котором он реально находится на двигателе Б777. Они повернули и закрепили диффузор таким образом, что характерный конструктивный элемент оказался строго по вертикали внизу. На самом деле (в реальности), этот конструктивный элемент должен быть смещён на 30 градусов.

И что это "кручение" дало сказочным....голландцам-"расследователям"?

Во-первых, при таком закреплении диффузора характерные сквозные отверстия "ушли наверх" и создали ложное представление о месте вылета (излёта) обломков с фюзеляжа.

Во-вторых. видимые на просвет сквозные отверстия просто-напросто ушли из поля зрения зрителей, конечно, тех зрителей, кто "с головой" и способен думать и анализировать, и которые могли бы задать неудобные вопросы.

Почему поворот диффузора на 30 градусов не дал такой возможности? Да потому, что сквозные отверстия из нижней части переместились вверх и стали недоступны для сквозного просмотра с высоты человеческого роста.

Вот так. "Кручу-верчу - обмануть хочу". Но на всякого сказочного....напёрсточника, пусть и голландского, довольно простоты. Преступной простоты.

Юрий Антипов, независимый технический эксперт, член Ассоциации технических экспертов России