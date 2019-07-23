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Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

07:09 23.07.2019
Скриншот с YouTube
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Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник, пишет "Интерфакс" со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап". Последние же ссылаются на заявление Комитета начальников штабов вооруженных сил (JCS) Республики Корея.

Утверждается, что бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем. По информации JCS, вторжение в нарушение международных договоров произошло возле самых восточных южнокорейских островов Токто.

Как отмечается, в ответ были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы.

Агентство подчеркивает, что нарушение воздушного пространства Южной Кореи со стороны РФ - это беспрецедентный случай. Однако 20 июня этого года два российских военных самолета нарушили южнокорейскую опознавательную зону ПВО и пробыли там около получаса, напоминает "Ренхап".

Темы: Россия, Южная Корея
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Комментарии читателей
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23.07.2019, 11:03
Гость: Вона что

400-е хотят и Ю.Корею продать наверное.
23.07.2019, 11:03
Гость: Ну уж Вы

чересчур... Южнокорейские истребители могли находиться неподалеку в патрульном полете, в конце-то концов... Получив команду наведения с земли, могли и переместиться с нашему самолету. Это не есть невозможное или невероятное.
23.07.2019, 10:27
Гость: - - -

А нерушимый Союз южнокорейский Боинг жалеть не стал...
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