Суд в Киеве обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко

15:35

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство о возможном захвате власти бывшим президентом Петром Порошенко, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, что заявление было подано в СБУ еще 11 июня. Претензии касались действий Порошенко при назначении судей Верховного суда. Сотрудники спецслужб отказались возбудить дело против бывшего главы государства, после чего была подана жалоба.

"18 июля суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее", — говорится в сообщении.

Дело о захвате власти против Порошенко ранее возбудило Госбюро расследований Украины. Экс-президента подозревают в "неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия в период март — май 2019 года", уточняется в заявлении.

Всего на Украине возбудили 11 уголовных дел против бывшего украинского лидера и его приближенных — в том числе о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Кроме того, Порошенко допрашивали как свидетеля по делу о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году.

Сам он заявлял, что не боится преследования и несет ответственность перед украинским народом