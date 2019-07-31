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«Нафтогаз» потребовал взыскать с России более пяти миллиардов долларов

12:36 31.07.2019
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"Нафтогаз" подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской госкомпании.

"НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму", - в частности, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что суд вынесет решение не раньше конца 2020 года.

В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.

В российском Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по таким искам.

Темы: Нафтагаз, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 16:56
Гость: Русский

...почему "непонятная украина"?. Хохлы наши открытые враги, а врага уничтожают на его территории ..полностью. Аминь.
31.07.2019, 16:40
Гость: Русский

...да нет, никакой им скидки не будет. Шла игра, чтоб Бойко со товарищами хорошо избралися в Раду. А так как у них прошел облом, то хохлы получите и распишитесь : нет транзита газа, ессесенно -никаких скидок на газ.
Значица так - у хохлов зимой будет "весело" на всей территории. Короче, картина маслом: хохлы запасаются дровами и хворостом и готовятся встречать 1 января 2020, но галушки сырыми будютЪ жрать.
А у нас ПРАЗДНИКИ в России..до 10 января 2020. Бум запасаться пивом с креветками. Бесплатное кино. У нас не каплет ..)))))
31.07.2019, 16:32
Гость: SL

Это говорит о том, что у некоторых писак, вместо мозгов зомбоящик. За 20 лет правления кремлеффской просрочки, в России прекратили свое существование 27000 населенных пунктов - на Украине ни одного.
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