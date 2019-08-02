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Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией

22:03 2.08.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству активнее работать над согласованием с Россией программы по углублению интеграции. 

В пятницу белорусский лидер провел совещание с руководством Совета министров, на котором обсуждались вопросы экономического развития страны, включая отношения с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение премьер-министра республики Сергея Румаса.

"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — заявил Румаса.

Румас напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов и как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Было решено к ноябрю 2019 года разработать дорожные карты по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.08.2019, 23:47
Гость: ускорить,углубить,расширить .это же диалектика!

Горит Сибирь а пятки мандражируют у обоих проходимцев.
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