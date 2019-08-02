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Серия взрывов произошла в Бангкоке

08:12 2.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Серия из семи взрывов произошла в Бангкоке. Их совершили возле метро и магазинов, пострадали три человека.

Первые три взрыва произошли практически одновременно после 05:00 (01:00 по московскому времени) в районе Прату Нам, сообщила газета The Straits Times. Взрывом затронуло в том числе гостиницу Indra Regent Hotel, где расположены торговая галерея и магазины одежды. Устройства были заложены недалеко от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, где на этой неделе проходят встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Там присутствует в том числе делегация из России.

Пострадали два сотрудника муниципальных служб, убиравших мусор. Сработавшее взрывное устройство было спрятано в кучу листьев. Оба пострадавших получили легкие ранения.

Тремя часами позже два взрыва произошли под станцией надземного метро «Чонгнонси» на улице Наративат. В этом районе расположены банки и зарубежные посольства. Пострадал охранник.

Еще два взрывных устройства сработали около 09:30 (5:30 по московскому времени). Взрывы произошли у комплекса правительственных зданий. О пострадавших здесь ничего неизвестно.

Полиция попросила жителей соблюдать осторожность и сообщать правоохранителям обо всех подозрительных предметах.

Накануне сайт CNA сообщал об обнаружении двух предметов, похожих на бомбы, возле здания, где проводится АСЕАН. Они оказались ненастоящими.

Темы: Таиланд, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Происшествия в мире
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