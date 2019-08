Серия взрывов произошла в Бангкоке

Серия из семи взрывов произошла в Бангкоке. Их совершили возле метро и магазинов, пострадали три человека.

Первые три взрыва произошли практически одновременно после 05:00 (01:00 по московскому времени) в районе Прату Нам, сообщила газета The Straits Times. Взрывом затронуло в том числе гостиницу Indra Regent Hotel, где расположены торговая галерея и магазины одежды. Устройства были заложены недалеко от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, где на этой неделе проходят встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Там присутствует в том числе делегация из России.

Пострадали два сотрудника муниципальных служб, убиравших мусор. Сработавшее взрывное устройство было спрятано в кучу листьев. Оба пострадавших получили легкие ранения.

Тремя часами позже два взрыва произошли под станцией надземного метро «Чонгнонси» на улице Наративат. В этом районе расположены банки и зарубежные посольства. Пострадал охранник.

Bomb squad investigates the explosion scene near central Bangkok’s Chongnonsi skytrain station after 2 explosions injured 2 civilians Friday morning. Skytrain operates as usual and the road is not closed pic.twitter.com/qg3C7eLJ6Z

— Pichayada P. (@PichayadaCNA) 2 августа 2019 г.