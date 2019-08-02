Действие ДРСМД официально остановлено

12:29

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа потеряло силу. Соглашение было прекращено по инициативе США. Об этом заявил МИД РФ.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», — сказано в сообщении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор между СССР И США был подписан 8 декабря 1987 года. Вашингтон заявил об одностороннем выходе из соглашения в начале 2019 года. В качестве причины он назвал нарушение российской стороной пунктов документа. В частности, американцы заявили, что параметры российской ракеты 9М72 не соответствуют разрешенной ДРСМД максимальной дальности полетов. Однако Москва с критикой была не согласна и отрицала озвученные претензии.

Когда стало понятно, что стороны не договорятся, президент РФ Владимир Путин 4 марта 2019 года подписал указ о приостановлении действия ДРСМД. Соответствующий закон был одобрен Путиным 3 июля этого года.