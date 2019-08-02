]]>
]]>
Главная В мире Новости

Действие ДРСМД официально остановлено

12:29 2.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа потеряло силу. Соглашение было прекращено по инициативе США. Об этом заявил МИД РФ.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», — сказано в сообщении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор между СССР И США был подписан 8 декабря 1987 года. Вашингтон заявил об одностороннем выходе из соглашения в начале 2019 года. В качестве причины он назвал нарушение российской стороной пунктов документа. В частности, американцы заявили, что параметры российской ракеты 9М72 не соответствуют разрешенной ДРСМД максимальной дальности полетов. Однако Москва с критикой была не согласна и отрицала озвученные претензии.

Когда стало понятно, что стороны не договорятся, президент РФ Владимир Путин 4 марта 2019 года подписал указ о приостановлении действия ДРСМД. Соответствующий закон был одобрен Путиным 3 июля этого года.

Темы: США, Отношения России и США, Ракеты
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.