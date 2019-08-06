08:49

Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный документ Белого дома.

Отмечается, что Трамп включил в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

"Вся собственность и доли в собственности властей Венесуэлы, которые находятся в США, или окажутся впоследствии в США, или находятся или окажутся в дальнейшем в собственности или под контролем любого (физического или юридического – ред.) лица из Соединенных Штатов, являются заблокированными", - сказано в документе.

Под "властями Венесуэлы" в указе понимаются "государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, включая Центральный банк Венесуэлы и PDVSA".

Блокировка активов вступает в силу с пятого августа.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.