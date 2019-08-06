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Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы

08:49 6.08.2019
Фото с сайта promdevelop.ru
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Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный документ Белого дома.

Отмечается, что Трамп включил в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

"Вся собственность и доли в собственности властей Венесуэлы, которые находятся в США, или окажутся впоследствии в США, или находятся или окажутся в дальнейшем в собственности или под контролем любого (физического или юридического – ред.) лица из Соединенных Штатов, являются заблокированными", - сказано в документе.

Под "властями Венесуэлы" в указе понимаются "государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, включая Центральный банк Венесуэлы и PDVSA".

Блокировка активов вступает в силу с пятого августа.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Темы: Дональд Трамп, Венесуэла, США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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06.08.2019, 16:16
Гость: фёдор

Ерунду городишь,хранил храню и буду хранить только в банках Америки.Все болтуны сами держат в штатах бабки или в офшорах ,но тоже в зелёных.
06.08.2019, 13:21
Гость: Иван Иваныч

Ну есть еще дураки хранить деньги в Америке? К сожалению есть. Это вечные грабли. И эти робкие, тестовые попытки выйти с китайцами и другими на платежи в нацвалютах надо наращиваит В экстренном режиме надо соскакивать с платежей в долларах. Пусть и через временное падение уровня жизни. Зато через лет пять воздастся сторицей. И мир перестанет тупо платить дань Америке недрами и товарами за бумагу. Срубить с хвоста надо нахлебника.
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