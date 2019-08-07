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Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

10:58 7.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство Японии не приняло протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя ноту протеста, врученную во вторник послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

"Что касается ноты протеста от заместителя иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов. Посол [Японии в России Тоёхиса] Кодзуки в очередной раз изложил [Моргулову] позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми", - приводит его слова ТАСС.

Ёсихидэ Суга также подчеркнул, что правительство Японии "продолжит активные переговоры [с Россией] на основе своей базовой позиции - решение мирного договора и следующее за ним заключение мирного договора", добавив, что переговорный процесс необходимо вести "в тихой, спокойной обстановке".

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов во вторник вручил послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах. Моргулов обратил внимание посла на "неприемлемость "протестов" Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова".

Темы: Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 21:51
Гость: стойка на голове

Это было в СССР. У двух хануриков новое государство - молодая Россия, в которой вохровцы и жандармы называются гвардией.
07.08.2019, 21:48
Гость: Серп и молот

Это проблема хунты Ельцина, который, ради признания свершенного им переворота, торговал Россией налево и направо.
07.08.2019, 20:35
Гость: Тау

:-))) ну так пусть так и думают, в чем проблема-то?! Под это дело было бы неплохо что-нибудь отжать, - хоть бы и мелочь какую.. а думать... ну пусть думают, - нам-то от этого что?!
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