Великобритания не нашла доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

16:04

Британская полиция не нашла доказательства причастности президента РФ Владимира Путина к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, пишет газета The Guardian.

"Скотланд-Ярд проанализировал вопрос, мог ли играть какую-либо роль российский президент Владимир Путин в атаке с применением "Новичка" в Солсбери. Для предъявления обвинения в причастности к атаке нужно было бы доказать, что он напрямую с этим связан. У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", - пишет издание.

Ранее британские разведслужбы утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения главы российского государства.

В сентябре 2018 года Скотланд-Ярд и британская королевская прокуратура обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", были выданы национальный и международный ордеры на их арест.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.

Позднее в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджес, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества. Стерджес в дальнейшем скончалась. В доме Роули полиция обнаружила емкость с нервно-паралитическим веществом, идентичным тому, от которого пострадали Скрипали, и объединила расследование этих двух случаев.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.