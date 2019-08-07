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Великобритания не нашла доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

16:04 7.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Британская полиция не нашла доказательства причастности президента РФ Владимира Путина к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, пишет газета The Guardian

"Скотланд-Ярд проанализировал вопрос, мог ли играть какую-либо роль российский президент Владимир Путин в атаке с применением "Новичка" в Солсбери. Для предъявления обвинения в причастности к атаке нужно было бы доказать, что он напрямую с этим связан. У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", - пишет издание.

Ранее британские разведслужбы утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения главы российского государства.

В сентябре 2018 года Скотланд-Ярд и британская королевская прокуратура обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", были выданы национальный и международный ордеры на их арест.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.

Позднее в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджес, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества. Стерджес в дальнейшем скончалась. В доме Роули полиция обнаружила емкость с нервно-паралитическим веществом, идентичным тому, от которого пострадали Скрипали, и объединила расследование этих двух случаев.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Великобритания
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 23:05
Гость: ...

Ну, естественно , комментов не много, потому что тема почти отпала. Но у меня другой вопрос... почему после употребления нашего алкоголя даже в небольших количествах я практически прощаюсь с жизнью...как после новичка...
Мне ТАК плохо, что я думаю ‘ зачем возникает потребность немного расслабиться, если потом так плохо и твоя жизнь в опасности!! Чтобы пенсиков поменьше было?! Так неужели из скважин денег не хватает, которые присваивают себе частные лица, не делясь со всеми гражданами нашей страны, как в Арабских эмиратах?? Ведь сосут до последнего к себе в карманы. Мало?!
Очень надеюсь,что Бог все видит и накроет возмездием прямо при этой жизни, хоть и храмов стало на каждом углу. Не поможет, пут=ин и его бездарная, ой нет, одаренная воровская команда получат наказание. Сонька =ручка отдыхает и завидует масштабу. Страна!!! Обворована. Заблокируют. Знаю.
Но, Путин, ты ведь не дурак и крестишься, осознай, что давно перешёл границу. Все меняется в жизни...как не стели соломки. Ударит по самому больному, близкому, чтобы прозрел.. никто не защищён от возмездия по делам твоим. А ты сделал огромную страну несчастной. Перейди черту своих избранных, съезди в глубину. Если ты ещё человек, то сердце разорвётся. Не потому, что люди ленивы. Потому что нет Будущего! Люди должны видеть позитивную перспективу. Этого давно никто не видит
07.08.2019, 22:50
Гость: Хмы

Царя Петра III, Павлушу I, святого старца Григория Ефимовича Новых (Распутина) тоже мелкобриты постарались убрать.
07.08.2019, 22:43
Гость: Хмы

Да и принцессу Уэльскую Диану древняя свекруха Лизка II приказала придавить на шарабане с любовником бедуином!
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