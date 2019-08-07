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Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Путиным

12:01 7.08.2019
Фото с официального сайта Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, беседа состоялась утром 7 августа. В разговоре речь шла о гибели четырех украинских военных накануне в Донбассе.

"Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел. — прим. ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", — приводит агентство слова Зеленского.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, в случае обострения ситуации в Донбассе он готов прервать свой визит в Турцию.

Также, по словам Зеленского, в ходе переговоров поднимались вопросы возвращения украинских заключенных, продолжения разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской.

Глава украинского государства заявил, что планирует также связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном с целью обсудить ситуацию на юго-востоке Украины и «договориться о срочной встрече».

«Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время», — отметил Зеленский.

Предыдущий телефонный разговор по инициативе Киева президенты России и Украины провели 11 июля. Они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 21:33
Гость: Титус - бандеровской анонимке

А ты, бандеровец, что тут делаешь? Геть на Украину!
07.08.2019, 18:45
Гость: buslaif

Глава украинского государства заявил, что планирует также связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном
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Если Зеленский считает,что ДНР и ЛНР территория Украины, то какова цель обращения к Путину, Меркель и Макрону? Маленький мальчик просит вытереть ему грязную задницу? Пора уже самому научиться пользоваться туалетной бумагой.Отведи войска,прикажи прекратить обстрел мирного населения, налаживай мирные отношения, всего то и делов?
07.08.2019, 18:06
Гость: Титус

Ну, позвонил человек - не Гитлер же Зеленский еще пока. Владим Владимыч ему ответил. Вежливый человек. Но что ответил, мы не знаем. Может, тоже посоветовал сначала звонить руководителям ЛНР и ДНР.
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