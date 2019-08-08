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Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии

09:37 8.08.2019
Стоп-кадр из видео
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Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.

Алмазбек Атамбаев назвал спецоперацию по его захвату беспределом. Он также заявил, что спецназ применил боевые патроны против граждан, пытавшихся дать отпор силовикам, и призвал власти государства вернуться к диалогу. 

Он призвал действующие власти прекратить насилие и вернуться в правовое поле. "Я благодарен простым кыргызстанцам, которые, услышав выстрелы возле моего дома, смогли собраться в течение часа и отстоять, не дать захватить меня живым или мертвым. Я безмерно благодарен им", - заявил он.

"Уважаемые граждане, надеюсь, мое послание дойдет до вас. Сегодня была попытка захватить меня. К сожалению, пострадали невинные мирные люди, поскольку на штурм послали спецназ "Альфа". Мы - не террористы: ни я, ни мирные люди вокруг дома", - отметил он.

По словам Атамбаева, пострадавшие есть и среди спецназа, поскольку люди "не угощали их конфетками". Власти, продолжил он, не хотят его услышать и вернуться в правовое поле. "Я несколько раз предлагал дать письменные показания: и через прессу, и конфиденциально. Я готов ответить на любой вопрос, потому что с моей стороны никакой коррупции не было", - добавил экс-президент.

Он напомнил, что предлагал созвать Конституционную палату, которая бы разрешила его спор с прокуратурой, но власти стали расстреливать собственный народ. "Действующему руководству следует помнить, что наш народ – это не колхозные бараны. Кыргызстанцы - для них честь дороже жизни. Предлагаю властям одуматься и перестать стрелять в собственных граждан", - заключил он.

Спецназ Киргизии в среду предпринял попытку силового захвата экс-главы государства, которая провалилась. Во время штурма и после него один боец спецназа был убит, еще более 50 человек получили травмы и ранения.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где в четверг утром намерен провести заседание Совета безопасности, сообщает ТАСС.

Темы: Киргизия
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Комментарии читателей
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08.08.2019, 14:49
Гость: tot64

россии угрожает не киргизия , а свои, внутренние мусульмане, кавказ и поволжъе.
К сожалению мусульмане проблема и во всех западных странах...И думаю без большой крови в следующие 15-20 лет не обойтись.
08.08.2019, 13:29
Гость: Нет, Гозман, нет

а где там добро? Два наркокартеля разбираются.
Надо как Трамп. Стену строит на границе с этими союзничками.
08.08.2019, 13:16
Гость: Контрразведчик

Краснобай Алмазбек против басмача Жээнбека. А чем кыргызам не понравились, 1-ый и 2-ой Президенты КыргССР, краснобаи, физик Аскар и электрик Курбанбек? Приехали 6 тыс. его сторонников и это в рабочий день? Теперь понятно почему там нищета. Всех свергают.)))
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