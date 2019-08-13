Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

09:25

Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота, пишет РИА Новости.

"Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота", — цитирет агентство Опумбаева.

По его словам, бывший глава государства готовился к столкновениям в своей резиденции: у него в доме был обнаружен целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья.

Также третий этаж дома Атамбаева был укреплен как военный бункер - с дзотами и боевыми точками для длительной обороны.

Он также обвинил Атамбаева в том, что тот стрелял в бойцов спецназа на поражение. "Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом", — заключил глава ГКНБ.

В свою очередь генпрокуратура предъявила бывшему президенту обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве. Как уточняется, помимо убийства, Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Экс-президент Киргизии был арестован на минувшей неделе после двухдневной осады и периодичесих штурмовых операций в его резиденции. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Один из бойцов погиб. Пострадали 136 человек.

Атамбаев сдался после продолжительных переговоров. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек, где поместили в СИЗО до 26 августа.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.