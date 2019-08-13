США поддержат Великобританию в случае выхода из ЕС без сделки

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Если Великобритания решит выйти из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, Вашингтон "с энтузиазмом" поддержит это решение, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в американских СМИ.

Он отметил, что Лондон и Вашингтон могут договориться о торговых сделках в отдельных секторах экономики. Более трудные вопросы в торговых отношениях двух стран планируется оставить на более поздний срок. Болтон добавил, что конечной целью является заключение всеобъемлющей торговой сделки.

Советник президента США подчеркнул, что Вашнгтон заинтересован в том, чтобы переговоры продвигались как можно скорее. Также Болтон отметил, что США были готовы к диалогу и предыдущим британским правительством во главе с Терезой Мэй, и выразил сожаление, что тогда сторонам не удалось "продвинуться дальше".

В настоящее время Болтон находится с визитом в Лондоне. Он стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона.

У Болтона запланированы встречи с членами британского правительства, в том числе с министром финансов Саджидом Джавидом. Встреча с Джонсоном изначально у Болтона не была запланирована. Однако в понедельник на Даунинг-стрит сообщили, что Джонсон присутствовал на встрече Болтона с высокопоставленными британскими чиновниками.

В ходе переговоров они обсудили торговые отношения США и Великобритании, а также вопросы, связанные с Ираном, протестами в Гонконге и перспективами развития сетей 5G, рассказали в канцелярии британского премьера.