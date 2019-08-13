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Украина упростит выдачу гражданства для россиян

14:13 13.08.2019
Фото с сайта radiosvoboda.org
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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданам России, которые на родине подвергаются политическим преследованиям, право получить украинское гражданство. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В документе уточняется, что такое же право получили иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину.

Верховной раде президент поручил принять закон, который упростит для этих лиц процедуру получения гражданства. Правительство страны по поручению Зеленского оптимизирует процедуру рассмотрения заявлений россиян об убежище или дополнительной защите.

Подтвердить факт преследований по политическим мотивам соискатель должен будет, предоставив соответствующий документ украинского МИД или дипмиссий.

В апреле 2019 года президент Владимир Путин своим указам упростил получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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13.08.2019, 16:34
Гость: ha

После решения Зеленского у "посольства Украины" уже собрались толпы граждан России. Все ржут и крутят пальцем у виска.
13.08.2019, 16:30
Гость: Талмуд тебе в карман

Рабби Ханина, мудрец эпохи Талмуда, отметил, что слово «амен» является акростихом фразы «Эль мелех нээман», «Бог — верный Царь», а значит, произносящий его удостоится доли в грядущем мире.
13.08.2019, 15:14
Гость: сирийский мальчик

Ну теперь нусра и игил рванут в Бердичев толпами ,аминь.
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