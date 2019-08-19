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Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом украинцев

17:49 19.08.2019
Фото с сайта resident.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа, пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.

"Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать "голодомор" актом геноцида украинского народа", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Израиля в Киеве.

Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же.

В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".

Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона - в РСФСР.

Темы: Владимир Зеленский, Израиль, Украина
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 23:43
Гость: Алекс Дорф

Ну и темнилы вы укропы. При геноциде не плодятся до 40 миллионов особей.
И потом, это же соплеменники Зеленского и Натаньяху верховодят с 1917 г. и на Украине и в России.
Глянь хоть на своего президента, правительство, радистов-юристов, хоть на нашего президента, правительство, думских юристов.
19.08.2019, 23:33
Гость: Алекс Дорф

Хохлов не накормили халявой, потому как в России был неурожай, а евреям у заробитчан-украинцев в то время просто украсть было нечего. Поэтому и те и эти мерли миллионами.
Кормите хохлов халявой, а евреев наделите правом воровать и вот увидите, они заплодят всю землю. Все это им предоставила Россия в последующие десятилетия вплоть до сегодняшнего дня. И вот они расплодились, как всем известные насекомые. Поэтому, к бабке не ходи, а голодомор опять неизбежен. И опять у хохлов и евреев будут виноваты русские.
19.08.2019, 22:27
Гость: мария

О Зеленский, куда ты пошел.Решил в геноцид поиграть Твои потуги приведут к отрицанию Холокоста.Как ты думаешь, для чего тебя вообще выбрали.? Самого худшего президента для Украины и нельзя было придумать.
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