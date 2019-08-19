Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом украинцев

17:49

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа, пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.

"Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать "голодомор" актом геноцида украинского народа", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Израиля в Киеве.

Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же.

В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".

Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона - в РСФСР.