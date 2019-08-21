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Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

08:35 21.08.2019
Скриншот с YouTube
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Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, пишет РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности российского постпреда при международной организации Дмитрия Полянского.

Предполагается, что встреча пройдет в этот четверг, 22 августа. 

Пентагон 19 августа объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, подпадавшую ранее под действие ДРСМД.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базы в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет".

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что США готовили испытания ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД. "Это все было известно еще с октября прошлого года, когда приезжал (советник президента США по нацбезопасности - ред.) Джон Болтон и он нам сказал - я, по-моему об этом уже упоминал вашим коллегам журналистам, - что заявление (президента США Дональда - ред.) Трампа о необходимости выйти из этого договора - это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение", - сказал глава МИД.

В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора о РСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия соглашения.

Темы: Россия, Китай, США, Вооружения в мире, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 15:02
Гость: Massachusetts

Америка не собирается молча наблюдать ,как Россия проводит (хоть и неудачно ) испытания новых изделий с ядерными комплектующими на воде и под водой. Кто ещё может сдерживать потенциального агрессора?
21.08.2019, 14:54
Гость: asi

(фантики) нынче в цене,а вот крепкая русская валюта валится.
21.08.2019, 12:28
Гость: gvozd

Пентагон 19 августа объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования
--
это была не просто Новая ракета.. это был Старый томагавк..
иными словами педосатанисты Давно уже нарушали договор, даже без пусковых установок пэтриот.
это сертифицированные жулики и фейкмастеры..
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