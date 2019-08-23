В КНДР заявили об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

09:07

Северная Корея заявила, что США "просчитаются", если продолжат придерживаться санкционного режима против КНДР, пишет "Интерфакс" со ссылкой на южнокорейское информагентство "Ренхап".

В частности, глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредило Вашингтон, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

В то же время министр отметил, что КНДР готова как к диалогу, так и конфронтации с США.

Одновременно он подверг критике госсекретаря США Майка Помпео, заявив, что то "бросает темную тень" на американо-северокорейский переговорный процесс, и больше заинтересован в удовлетворении личный политических амбиций нежели выстраивания американской внешней политики.

Накануне Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают военные угрозы против нее.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - заявил в четверг МИД КНДР.

Он отметил: "Эскалация враждебных военных действий со стороны Соединенных Штатов и южнокорейских властей снижает динамику диалога по построению прочного и долговечного мира на Корейском полуострове, и это вынуждает нас обратить более пристальное внимание на укрепление физического сдерживания", - говорилось в заявлении.

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.