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Украинский министр пообещал «снова» поднять флаг страны над Владивостоком

13:08 24.08.2019
Фото со страницы Владимира Омеляна в соцсети

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой. 

Выступая на открытии выставки "Фактор свободы" в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".

"Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад", — сказал министр.

Он также выразил уверенность в победе в "очередной украинско-российской битве".

На этой неделе Макрон встречался с российским лидером Владимиром Путиным, а после встречи опубликовал в фейсбуке пост на русском языке, в котором отметил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россию назвал "глубоко европейской страной", пишет РИА Новости.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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24.08.2019, 17:21
Гость: Леха Киев

Я считаю что это неправильно. Над владивостоком должен реять флаг восходящего солнца
24.08.2019, 17:16
Гость: Татьяна Алексеевна

У Омеляна и у тебя проблемы с головой. Двести лет назад не было никакой Украины.
24.08.2019, 13:51
Гость: NN

А какие, собственно, проблемы у Омеляна? Русский бело-сине-красный флаг 200 лет был флагом Украины. Так что сейчас над Владивостоком - изначальный украинский флаг.
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