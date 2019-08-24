Украинский министр пообещал «снова» поднять флаг страны над Владивостоком

13:08

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой.

Выступая на открытии выставки "Фактор свободы" в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".

"Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад", — сказал министр.

Он также выразил уверенность в победе в "очередной украинско-российской битве".

На этой неделе Макрон встречался с российским лидером Владимиром Путиным, а после встречи опубликовал в фейсбуке пост на русском языке, в котором отметил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россию назвал "глубоко европейской страной", пишет РИА Новости.