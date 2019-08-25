СМИ: лидеры G7 обсудили восстановление формата «восьмерки» с Россией

11:54

Лидеры Группы семи, которые встречаются в Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Президент США Дональд Трамп и председательствующей сейчас в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшейся во вторник телефонной беседы сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.

При этом президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что причины, по которым Москву исключили из группы, никуда не делись. Более того, возникли новые поводы, которые не позволяют России войти в состав G7, в том числе «российская провокация в Азовском море», пишет golos-ameriki.ru.

Глава Евросовета предложил пригласить на следующий саммит G7 президента Украины.