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СМИ: лидеры G7 обсудили восстановление формата «восьмерки» с Россией

11:54 25.08.2019
Фото с сайта politeka.net
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Лидеры Группы семи, которые встречаются в Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Президент США Дональд Трамп и председательствующей сейчас в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшейся во вторник телефонной беседы сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.

При этом президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что причины, по которым Москву исключили из группы, никуда не делись. Более того, возникли новые поводы, которые не позволяют России войти в состав G7, в том числе «российская провокация в Азовском море», пишет golos-ameriki.ru

Глава Евросовета предложил пригласить на следующий саммит G7  президента Украины.

Темы: Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
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25.08.2019, 14:14
Гость: советский инженер

Для запада это имело бы смысл(они бы получали прямую информацию от руководства России) А вот России это вряд ли нужно. И уж тем более не нужно если России будут ещё ставить условия. А насчёт Украины - ну можно Украину вместо России а ещё Уганду вместо США и Камюоджу вместо Германии. Вот пусть Украина и Камбоджа с Угандой и решают мировые проблеиы. Какой всё-таки набитый дурак этот глава евросовета.
25.08.2019, 13:48
Гость: Хм

Да кому вы нужны со своими пенсиями. Тут главное, что страдают амбиции солнцеликого, как это его не приглашают в клуб избранных.
25.08.2019, 13:48
Гость: gvozd

да, только Без Российских земель..
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