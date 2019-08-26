Ракета за две недели

Несложно понять, что реальные разработки ракет, выпадающих за рамки ДРСМД, начались именно тогда, когда США впервые выступили с обвинениями против России в нарушении этого договора

Воистину, поражает воображение та скорость, с которой американцы разрабатывают ракеты малой и средней дальности. Вот только недавно, буквально 2 августа 2019 года, ещё советских времён Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил своё существование. И вот уже американские специалисты тут же, засучив рукава, начали разработку и подготовку к испытаниям подобного рода ракет, которых ранее у США, как у законопослушной страны, всегда строго соблюдающей все договорённости и соглашения, конечно же, не было.

Фото с сайта tehnowar.ru

И — о чудо! — прошло всего чуть более двух недель, и… р-р-раз — принимайте: ракеты готовы к испытаниям, которые тут же (а чего тянуть при таких-то скоростях) и были испытаны. Испытания новой крылатой ракеты прошли в США 18 августа. В их ходе ракета наземного базирования поразила цель на расстоянии более 500 км, разработка таких ракет была запрещена ДРСМД. И тут в американском военном ведомстве заметили, что что-то действительно не бьётся по срокам.

Ещё раз подтвердив, что у Соединённых Штатов до приостановки ДРСМД не было программы по разработке ракет, которые бы нарушали договор, в Пентагоне пояснили, что работы над таким вооружением ведутся лишь последние шесть месяцев, то есть с 2 февраля 2019-го, когда США в одностороннем порядке приостановили соблюдение условий договора, пояснил официальный представитель пресс-службы Пентагона, подполковник Роберт Карвер. Как приостановили, в общем, так сразу и начали.

Но и полгода, как мы понимаем, это тоже не срок, в который подобного рода вооружения могут быть разработаны. Собственно, несложно понять, что реальные разработки ракет, выпадающих за рамки ДРСМД, начались именно тогда, когда США впервые выступили с обвинениями против России в нарушении данного договора. А это 2013 год, когда и началась активная информационная кампания по обвинению России в нарушении ДРСМД, то есть ещё при администрации Барака Обамы и лающей Хиллари Клинтон.

Путём несложных логических умозаключений можно понять, что активная разбалансировка международной системы безопасности, сложившейся ещё во времена двухполярного мира, началась задолго до президентства Дональда Трампа и попросту досталась ему в наследство. Известно, что Трамп с огромной неприязнью относится ко всему, что было сделано предыдущей администрацией т. н. демократов, но здесь «оборонка», то есть особый случай для Трампа, воспринимающего ВПК как некий американский фетиш.

К тому же ещё в самом начале, практически на стадии предвыборной кампании Трампа «угнали» неоконы, практически было утратившие своё влияние на высшую американскую политику при Обаме и только сейчас взявшие реванш.

А эти ребята, как известно, церемониться не любят — вести сложные политические игры, плести глобалистские сети на территории противника, мягко заходить, воздействовать на общество потенциального противника с помощью насаждения американских ценностей — всё это не для неоконов. Их подход более простой: Америка — самая сильная страна в мире, а значит, если есть возможность (безнаказанно) жахнуть — надо жахнуть, и все дела.

Ну и, наконец, самый главный фактор. С момента окончания Второй мировой войны Америка окружала сначала СССР, а затем и Россию плотным кольцом своих военных баз. В разгар холодной войны их были десятки, а сейчас — сотни.

Создавались они исходя из задач реализации так называемой стратегии «Анаконда», подразумевающей плавное, растянутое на годы и даже десятилетия удушение противника в кольцах этой самой «Анаконды».

Подробности реализации этой стратегии автором данных строк были описаны уже не раз. Акцент делается на экономическом удушении: инвестиционной блокаде, санкционном воздействии, технологическом голоде — всё это применялось как в советские времена, так и сейчас, с перерывом на короткий промежуток, когда Россия решила сдаваться без боя в 1990-х. И кольца анаконды всё сжимаются.

Военный же компонент реализации стратегии «Анаконда» основан на концепции так называемого молниеносного неядерного удара, когда удар по противнику наносится одновременно со всех окружающих его баз тысячами лёгких крылатых ракет, поражающих одновременно все необходимые цели в течение 7—10 минут. Как вариант, использование лёгких сверхзвуковых ракет с баллистическими головками, а также — новая фишка — возможность использования обеднённого урана или ядерных боеголовок малой мощности.

Именно для такого молниеносного удара десятилетиями и создавались сотни американских военных баз вокруг России. Ради этого велась корейская война — чтобы закрепиться на юге Кореи, вблизи наших границ. Ради этого американские парни гибли во Вьетнаме и продолжают гибнуть в Афганистане, вытеснив нас и оттуда, и оттуда. Заняв все необходимые позиции вокруг нашего «сердцевинного государства», как определяет его геополитика, американцы не имели главного — возможности законно (а это очень важно для американской «демократии») нанести удары ракетами малой и средней дальности, ведь они были запрещены договором.

Но в советские времена отсутствие такого договора было чревато. СССР контролировал Восточную Европу, имел союзников в Северной Африке, стоял в Северной Корее, имел свои военные базы во Вьетнаме и на Кубе, куда даже однажды завёз те самые ракеты. В общем, тогда шутки с русскими могли обернуться реальными последствиями, невосполнимыми потерями, а этого американцы не любят.

Они любят, когда удары наносят только они, с недосягаемого расстояния, по мирным жителям и без последствий для себя, то есть когда полностью уверены, что возмездия не будет и всё будет окей.

А теперь читаем по губам исполняющего обязанности министра сухопутных сил США Райана Маккарти: «Что касается, в частности, радиусов действия, подпадающих под договор РСМД, то сейчас, не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности по разработке ракет. Мы идём по пути ракетной программы. Разумеется, гиперзвуковых ракет. Если вы поместите баллистическую боеголовку на лёгкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности», — сказал Маккарти. Конечно, есть «Томагавки». Но они, как бы это помягче сказать, несколько устарели.

Вот вам и разгадка столь «сложной» комбинационной последовательности. Начать разработку ракет малой и средней дальности; как только работы начнут подходить к успешному завершению — обвинить русских в нарушении ограничивающего выпуск таких ракет договора; на основании этих обвинений выйти из договора в одностороннем порядке, тем самым вынудить русских выйти из договора ответным образом; прекратить действие договора; демонстративно провести испытания ракет.

И да, один немаловажный компонент — построить вокруг России американские военные базы, откуда можно будет нанести массированный (рой ракет) молниеносный ракетный удар. Параллельно, разумеется, выйти из договора об ограничении ПРО, сорвать СНВ, ведь Америка самая могущественная страна, а значит, плевать хотела на мнение дикарей и варваров. Вся информационная возня и попытки придать подобным действиям «законный вид и толк» — исключительно для внутреннего потребления, ведь таковы принципы американской «демократии».

А что Трамп? Он, может быть, и хотел бы поладить с русскими, но что делать с наследием предыдущих администраций? Ведь программы уже начаты, профинансированы, в значительной степени реализованы, к тому же базы построены, все в доле, «не пропадать же добру: оно и так на исходе». В общем, заложник обстоятельств плюс прагматик. Вот если станет президентом во второй раз — тогда можно будет ещё раз попробовать, со второй попытки. А пока — позёрская подростковая демонстрация силы в надежде на то, что русские не решатся ответить.