Площадь перед Домом Правительства в Донецке получила имя Захарченко

18:43

Площадь напротив здания Дома Правительства в центре Донецка с сегодняшнего дня будет носить имя первого Главы ДНР Александра Захарченко, трагически погибшего в результате теракта в августе 2018 года. По этому случаю в столице состоялся митинг.

В мероприятии приняли участие председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, члены правительства, парламентарии, другие жители страны. Митинг собрал около 5000 человек. Присутствовали родители Захарченко.

На площади установлена гранитная табличка, символизирующая присвоение площади имени Захарченко. Она содержит биографические данные Героя Республики и его портрет. Мемориал расположен на фасаде здания Дома Правительства у центрального входа, сообщает Донецкое Агентство Новостей.

Площадь Захарченко – одно из главных мест в Донецке, где весной 2014 года проходили массовые акции против госпереворота на Украине. Люди выражали несогласие с захватом власти националистами и требовали провести референдум по самоопределению региона. В марте-апреле здесь происходили столкновения между манифестантами и сотрудниками силовых структур, в ходе которых здание бывшей областной администрации несколько раз занимали протестующие.

Шестого апреля 2014 года митингующие окончательно заняли здание. На следующий день в сессионном зале была зачитана Декларация о государственной самостоятельности ДНР. Тогда же было принято первое решение – провести референдум о самоопределении.

Сейчас площадь является одним из символов борьбы жителей Республики за свои права и против украинского национализма.