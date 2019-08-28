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Площадь перед Домом Правительства в Донецке получила имя Захарченко

18:43 28.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Площадь напротив здания Дома Правительства в центре Донецка с сегодняшнего дня будет носить имя первого Главы ДНР Александра Захарченко, трагически погибшего в результате теракта в августе 2018 года. По этому случаю в столице состоялся митинг.

В мероприятии приняли участие председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, члены правительства, парламентарии, другие жители страны. Митинг собрал около 5000 человек. Присутствовали родители Захарченко.

На площади установлена гранитная табличка, символизирующая присвоение площади имени Захарченко. Она содержит биографические данные Героя Республики и его портрет. Мемориал расположен на фасаде здания Дома Правительства у центрального входа, сообщает Донецкое Агентство Новостей.

Площадь Захарченко – одно из главных мест в Донецке, где весной 2014 года проходили массовые акции против госпереворота на Украине. Люди выражали несогласие с захватом власти националистами и требовали провести референдум по самоопределению региона. В марте-апреле здесь происходили столкновения между манифестантами и сотрудниками силовых структур, в ходе которых здание бывшей областной администрации несколько раз занимали протестующие.

Шестого апреля 2014 года митингующие окончательно заняли здание. На следующий день в сессионном зале была зачитана Декларация о государственной самостоятельности ДНР. Тогда же было принято первое решение – провести референдум о самоопределении.

Сейчас площадь является одним из символов борьбы жителей Республики за свои права и против украинского национализма.

Темы: Донецк, Украина
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Комментарии читателей
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28.08.2019, 23:01
Гость: мнение со стороны

Может и так случиться. Во всяком случае, пока не вполне понятно, за что погибли.Не с их точки зрения, а с точки зрения имеющегося сегодня результата.
28.08.2019, 22:58
Гость: вспомнилось

Чечня в 94-96 гг. "так за откол схлопотала", что из разрушенного Грозного летом 96-го только так свалили "непобедимые и легендарные". Но потери и утраты были большими. О чем не хотят говорить. Да, но потом выяснилось то, что было очевидным и до 94-го: независимость без согласия кремлевского режима, или как минимум, обязательства всякие паскудные штучки не делать невозможна: куда ни повернись- везде ж..., кроме гористого участка границы с Грузией. Но с фактической стороны, сегодняшнее положение Чечни достаточно выгодное. Будь ума побольше, удалось бы и людей сохранить, и то, что многие читатели "данью" называют, существенно уменьшить.
28.08.2019, 21:52
Гость: В 1993 году

В Эрэфии тоже был переворот,
Однако страну не дробил же народ!
А если губёнку Чечня раскатала,
То ведомо как за откол схлопотала...
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