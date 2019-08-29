Слуги народа: как изменится политика Украины при новой Верховной раде

17:35

Несмотря на ожидания украинцев, ни новая Рада, ни правительство, ни президент не смогут решить проблемы страны, главная из которых — продолжающиеся обстрелы в Донбассе

Верховная рада Украины девятого созыва начнёт работу 29 августа. Уже в первый день депутаты собираются не только сформировать новое руководство парламента, но и проголосовать за кандидатуру премьер-министра, а также принять в первом чтении ряд законопроектов.



Фото с сайта wikipedia.org

По информации источников RT в президентской партии «Слуга народа», Владимир Зеленский опасается, что его политическая сила может развалиться по мере работы парламента, а потому постарается как можно быстрее «протолкнуть» большую часть подготовленных законопроектов.

Однако эксперты полагают, что, несмотря на ожидания украинцев, ни новая Рада, ни правительство, ни президент не смогут решить проблемы страны, главная из которых — продолжающиеся обстрелы в Донбассе.

Избранные на досрочных выборах 21 июля депутаты принесут присягу. Первым эту почётную обязанность выполнит старейший депутат парламента — 78-летний Юлий Иоффе, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Затем в соответствии с регламентом будет избрано руководство Рады — спикер и вице-спикеры. Пока единственным кандидатом на должность председателя парламента остаётся глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Будут сформированы и депутатские фракции. Ожидается, что с обращением к парламентариям выступит президент страны Владимир Зеленский.

Кадровые перестановки



По Конституции Украина — президентско-парламентское государство, именно парламент формирует правительство. Как информируют украинские СМИ, в стране рассчитывают, что уже 29 августа страна узнает фамилии премьер-министра и членов его кабинета. Пока наиболее обсуждаемой и вероятной кандидатурой на пост главы правительства остаётся 35-летний заместитель руководителя офиса президента Алексей Гончарук. До того как войти в команду Зеленского, он возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертный центр BRDO.

Старт работы нового состава Рады также должен привести к переменам в руководстве Генпрокуратуры. Действующий глава ведомства Юрий Луценко обещал подать в отставку, как только узнает имя нового спикера Рады. Парламент же должен утвердить его преемника. СМИ прочат на эту должность заместителя руководителя офиса Зеленского Руслана Рябошапку. 27 августа в ходе визита в Киев его кандидатуру одобрил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

О судьбе другой важной фигуры в нынешнем силовом блоке — министре внутренних дел Арсене Авакове — представители Зеленского пока ничего не говорят. В частности, 28 августа Дмитрий Разумков на пресс-конференции не стал комментировать слухи о возможном повышении Авакова до поста вице-премьера по силовым вопросам.

Как ранее заявил избранный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия, представители оппозиционных партий отказались принимать участие в формировании нового кабинета министров. В то же время избранный в Раду от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» депутат Артур Герасимов выразил мнение, что в парламенте может сложиться коалиция партий «Голос», «Батькивщина» и «Слуга народа».

Украинские СМИ также сообщают, что должности руководителей комитетов Верховной рады уже распределены. В частности РБК-Украина, ссылаясь на Дмитрия Разумкова, заявляет, что большинство комитетов возглавят представители «Слуги народа». Лишь комитеты по евроинтеграции, свободе слова, молодёжи и спорту возглавят представители «Европейской солидарности» (Иванна Климпуш-Цинцадзе), «Оппозиционной платформы — За жизнь» (Нестор Шуфрич) и «Батькивщины» (Андрей Кожемякин) соответственно.

Ожидается, что ещё один комитет — по вопросам «прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений» — перейдёт под руководство внефракционного депутата, бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Дмитрия Лубенца.

Помимо политических вопросов, новому составу Рады придётся столкнуться с технологическим вызовом. 27 августа представители СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули в парламент, чтобы провести следственные действия, что вызвало возмущение пока ещё действующего спикера Рады Андрея Парубия.

Силовики считают нарушением закона решение нынешнего аппарата парламента ввести в строй так называемые сенсорные кнопки. Они были разработаны ещё в 2008 году для предотвращения голосования за отсутствующих в зале депутатов. Однако попытки принять новую систему не увенчались успехом. И лишь перед началом работы нового состава парламента Парубий лично решил запустить её.

Представитель президента Зеленского в Раде Руслан Стефанчук уже предупредил, что «сенсорная кнопка» может привести к проблемам при голосовании в первый день заседания новой Рады. Однако, по его словам, при необходимости депутаты будут «голосовать руками».

Первоочередные меры



По результатам выборов 21 июля в парламент Украины прошли 254 депутата от «Слуги народа». Такой количественный перевес — почти на 30 мандатов больше половины списочного состава — позволяет партии Зеленского не только в одиночку сформировать правительство, но и фактически продвигать любые законопроекты.

Среди первоочередных задач, за которые могут взяться депутаты, как сообщил ранее Руслан Стефанчук, — внесение изменений в Конституцию страны. Они касаются сокращения численного состава Рады и отмены депутатской неприкосновенности. По словам Стефанчука, партия Зеленского намерена внести 465 изменений в основной закон страны.

27 августа депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что парламентарии намерены принять «более 30, а возможно, даже до 100 законопроектов» в первый день работы. При этом Руслан Рябошапка предполагал, что парламент может одобрить 10—15 законопроектов за первую неделю работы.

Представители «Слуги народа» также заявляли, что первыми законопроектами, которые рассмотрит украинский парламент, будут нормы о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте президента. Ранее о намерении внести такие предложения говорил сам Владимир Зеленский. Также, по словам пресс-секретаря президентской партии Татьяны Цыбы, готовятся законопроекты об ответственности за незаконное обогащение и о парламентской оппозиции.

«Насколько я понимаю, депутатам предложат голосовать за огромное количество законов буквально на первых заседаниях. Это и отмена депутатской неприкосновенности, законопроекты для развития IT-отрасли, легализации доходов населения, борьба с регистрацией крупного бизнеса на ЧП», — сообщил в беседе с RT представитель партии «Голос».

«Мне кажется, что депутаты просто будут не в состоянии прочитать сотню законопроектов. Поэтому всё будет, как и в предыдущих парламентах, — голосование будет проходить по указке сверху», — отметил он.

В свою очередь, источник в партии «Батькивщина» рассказал, что «среди первоочередных — законопроект, который касается легализации автомобилей на еврономерах».

«Это точно не самая важная для страны реформа. Я думаю, что окружение Зеленского опасается акций протеста осенью, поэтому и идёт на такой шаг. Желание Рады проголосовать за всё и сразу в один день может привести не только к хаосу, но и к проталкиванию новых схем. Чтобы изучить все эти законопроекты, необходимо несколько месяцев», — отметил собеседник RT.

Своевольные «Слуги»



Однако, как отмечают эксперты, ещё не факт, что партия «Слуга народа» будет полностью подконтрольна президенту Зеленскому. Ранее олигарх Игорь Коломойский, которого некоторые считают близким к президенту, заявил, что из фракции Зеленского могут выйти до 100 человек. Это, по словам Коломойского, может привести к новым парламентским выборам.

Источник RT в партии «Слуга народа» утверждает, что именно опасениями скорого развала фракции и вызвано стремление украинской власти протолкнуть как можно больше законопроектов в первые дни и месяцы работы Верховной рады, пока депутаты не освоились и не нашли новых покровителей.

«Депутатам прямо сказали, что работать придётся едва ли не круглосуточно. Президент считает, что Рада сможет работать эффективно только полгода, а потом начнутся разброд и шатание. Никто уже ни за какие документы просто так голосовать не будет», — утверждает собеседник RT.

При этом представитель партии «Европейская солидарность» в разговоре с RT выразил мнение, что в первые недели работы «Слуга народа» будет демонстрировать избирателям «единение и желание проводить реформы».

«Но на самом деле партия не монолитная и, по моим прогнозам, внутри могут начаться серьёзные конфликты», — считает представитель партии Петра Порошенко.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, процесс распада фракции Зеленского на группы по интересам неотвратим.

«По мере того как будут приниматься конкретные решения, интересы начнут расходиться. Поэтому постепенно партия начнёт делиться по группам, которые в той или иной мере станут зачаточными группами, которые в дальнейшем разделятся на фракции. Это будет относительно небыстрый процесс», — заявил RT Жарихин.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в комментарии RT подчеркнул, что по-настоящему монолитных политических сил на Украине в принципе нет. Разные группы внутри партий и фракций аффилированы с теми или иными олигархическими структурами. Не станет исключением и «Слуга народа», полагает эксперт. А это приведёт к тому, что депутаты начнут перечить властям по вопросам, интересующим эти группы.

«Весьма невелики шансы, что все инициативы администрации президента будут безусловно реализовываться», — заявил Денисов.

«Несбыточные мечты»



Согласно данным социологического опроса фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии, проведённого с 8 по 20 августа, больше всего украинцы ждут от президента Владимира Зеленского прекращения огня в Донбассе. О таких ожиданиях заявили 71,5% опрошенных. На втором месте — рост зарплат, пенсий, уровня жизни (44%). На третьем — снижение тарифов (31%).

За время президентства Петра Порошенко Киев так и не принял законы, предусмотренные Минскими соглашениями, об амнистии участников боевых действий на востоке страны и особом статусе Донбасса. Этот статус должен быть закреплён в Конституции Украины.

Ещё в конце июля представитель России в контактной группе по ситуации на востоке Украины Борис Грызлов пожелал украинским парламентариям принять закон об особом статусе Донбасса. О необходимости продвижения украинской стороны в этом процессе говорил и президент РФ Владимир Путин во время последней встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.

В свою очередь, 24 августа избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев выступил против предоставления Донбассу особого статуса, так как этот шаг якобы может привести к «утрате страны».

На этот счёт высказался и Коломойский. По его мнению, Зеленский должен отказаться выполнять ту часть Минских соглашений, которая касается изменений Конституции. Сейчас в Верховной раде за принятие соответствующего закона выступает только партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Новая Рада и новое правительство не смогут оправдать надежд украинцев на мир, снижение тарифов, борьбу с коррупцией. Потому что слишком много внешних сил, которые не заинтересованы в решении этих проблем. Внешние силы в лице США и Европы не заинтересованы, чтобы эти проблемы решались», — считает Владимир Жарихин.

Эту позицию поддержал и Денис Денисов. По его словам, пока нет признаков того, что украинские власти действительно готовы сделать нужные шаги в сторону нормализации отношений с самопровозглашёнными республиками Донбасса.

«До сих пор мы не видим конкретного плана со стороны президента и его окружения, — считает эксперт. — Относительно снижения тарифов на Украине — это совершенно несбыточные мечты для украинского общества. Хоть такие механизмы и существуют, но конъюнктура и политическая ситуация в стране не благоприятствуют подобным изменениям».

Авторы: Александр Бовдунов, Елена Онищук, Елизавета Комарова