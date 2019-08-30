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США задумались о взыскании с Китая имперских долгов

08:49 30.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что Трамп уже встретился с группой держателей таких облигаций, которые лоббируют идею потребовать с Китая выплату долгов.

Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, их основной целью было привлечение средств на строительство в стране железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у американских коллекционеров, также их можно купить на онлайн-аукционах.

По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских облигаций, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.

В свою очередь, власти Китая не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.

Темы: Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 14:38
Гость: евразиец

Китай управляется капиталистами-масонами ,которые хотят иметь доступ к ресурсам и технологиям,простые смертные их не волнуют.А так всё правильно у Вас.
30.08.2019, 13:51
Гость: Свидетель

Китай помнит о том кто спонсировал, планинировал и подстстрекал ко второй мировой войне. Американские Рокфеллеры. Они же на этом и хорошенько нажились. В результате погибло более 25 миллионов китайцев, нанесен ущерб экономике Китай. Репарации СШП Китаю должны составлять не менее 99 триллионов евро, или эквивалентом в золоте, расчеты в долларах не принимаются.
30.08.2019, 13:44
Гость: - О чем ты думаешь?

- Вот бы мне все китайцы по рублю скинулись!..
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