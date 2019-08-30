США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что Трамп уже встретился с группой держателей таких облигаций, которые лоббируют идею потребовать с Китая выплату долгов.
Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, их основной целью было привлечение средств на строительство в стране железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у американских коллекционеров, также их можно купить на онлайн-аукционах.
По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских облигаций, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.
В свою очередь, власти Китая не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.