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Кремль пригласит Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы

17:42 30.08.2019
Фото с сайта ze2019.com
Фото с сайта ze2019.com
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Участие в праздничных мероприятиях, рассказал Ушаков, уже официально подтвердили лидеры 17 стран. Среди них лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии и Сербии, сказал Ушаков.

Президенту США Дональду Трампу, добавил Ушаков, приглашение отправлено, но он пока не ответил, передает ТАСС.

На празднование 70-летия Победы в 2015 году не приехали лидеры Германии, Франции, Великобритании и США. Они сочли неуместным визит в Россию на фоне конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 22:52
Гость: через год Зелик на танке

въедет в Москву.А, Титус?
30.08.2019, 21:42
Гость: ответ

Как у Твардовского? "Я убит подо Ржевом"? От лица убитого красноармейца побратимам: "Чтоб за дело святое, за советскую власть, так же, может быть, точно шагом дальше упасть". За дело, понимаешь, святое падали смертью храбрых. И где оно? Это "дело святое"? Исчезло без "правопреемства". Обруганное и обхаянное, без продолжения,исправления и улучшения. Лучше не вспоминать.Таковы гримасы истории, что поделаешь. Бывает.
30.08.2019, 20:58
Гость: Александр1

Кремлин,мне интересно,чей же по твоему Праздник Победы? УЖ не америкаеский ли? А может английский? Или Французский? Праздник Великой Победы,Праздник Союза Советских Социалистических Республик - полноправным приемником которого является Российская Федерация!!!
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