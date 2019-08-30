Кремль пригласит Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы

17:42

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Участие в праздничных мероприятиях, рассказал Ушаков, уже официально подтвердили лидеры 17 стран. Среди них лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии и Сербии, сказал Ушаков.

Президенту США Дональду Трампу, добавил Ушаков, приглашение отправлено, но он пока не ответил, передает ТАСС.

На празднование 70-летия Победы в 2015 году не приехали лидеры Германии, Франции, Великобритании и США. Они сочли неуместным визит в Россию на фоне конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.