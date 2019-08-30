США учредили космическое командование вооруженных сил

18:38

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о создании Космического командования вооруженных сил США.

«Те, кто хочет навредить Соединенным Штатам и попытаться бросить нам вызов в околоземном космическом пространстве, после создания Космического командования должны знать, что это будет совершенно другая игра в мяч», - сказал Дональд Трамп на церемонии в Белом доме, посвященной учреждению новой структуры в составе ВС США.

На первых порах в штате нового командования будет всего 287 военнослужащих. Часть функций Космическому командованию будет передана в первую очередь от Стратегического командования США, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию CNN.

Трамп также заявил, что за Космическим командованием последует и создание Космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил США.

По мнению экспертов США, точка зрения на ПРО и космос в целом в Соединенных Штатах за последнее время фундаментально изменилась. Околоземное космическое пространство раньше было неоспариваемой областью, подчеркивают в военном ведомстве США. Теперь это далеко не так.