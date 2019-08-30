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США учредили космическое командование вооруженных сил

18:38 30.08.2019
Космос
Фото с сайта pixabay.com
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о создании Космического командования вооруженных сил США.

«Те, кто хочет навредить Соединенным Штатам и попытаться бросить нам вызов в околоземном космическом пространстве, после создания Космического командования должны знать, что это будет совершенно другая игра в мяч», - сказал Дональд Трамп на церемонии в Белом доме, посвященной учреждению новой структуры в составе ВС США.

На первых порах в штате нового командования будет всего 287 военнослужащих. Часть функций Космическому командованию будет передана в первую очередь от Стратегического командования США, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию CNN.

Трамп также заявил, что за Космическим командованием последует и создание Космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил США.

По мнению экспертов США, точка зрения на ПРО и космос в целом в Соединенных Штатах за последнее время фундаментально изменилась. Околоземное космическое пространство раньше было неоспариваемой областью, подчеркивают в военном ведомстве США. Теперь это далеко не так.

Темы: США, Военные технологии
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 21:04
Гость: И что дальше?

Это что-то из области "а теперь мы полетим на Марс".
30.08.2019, 20:39
Гость: Олег

Ну вот, теперь они с марсианами не только в голливудских фильмах смогут воевать.
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