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США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию

14:12 1.09.2019
Стоп-кадр из видео
Сюжет: Сирийский кризис

Вашингтон, нарушив все договоренности и не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на  Центр по примирению враждующих сторон.

С шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомила представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.

За сутки боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом. Однако, как уточняет центр, в 15:00 воскресенья США нанесли удар по населенным пунктам. Есть многочисленные жертвы и разрушения.

По информации ЦПВС, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен пункт управления группировки "Аль-Каида" (террористическая группировка, запрещена на территории России) в Сирии, угрожавший безопасности гражданам США.

"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его. <...> Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий", — сообщило Минобороны России.

Как подчеркнуло ведомство, подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в "неизбирательном применении авиации" в Идлибе.
 

Темы: США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.09.2019, 19:55
Гость: Хех!

Англосаксы в своем амплуа: гадят.
***
И, как всегда, при полной поддержке местных "борцов с режимом" во главе с Котом польской масти.
01.09.2019, 18:35
Гость: Амеры

окончательно перешли на воровскую тактику. Дешевки.
01.09.2019, 18:31
Гость: И что это вас, "Русских"

так заботит ситуация в Сирии?
Все комментарии (20)
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