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Зеленский анонсировал «громкую историю» с финансированием партии Медведчука

12:17 1.09.2019
Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре будет опубликована информация о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", главой политсовета которой является Виктор Медведчук.

По словам президента, это будет "громкая история, которая очень плохо закончится", пишет РИА Новости.

Публикация, как заявил Зеленский, будет касаться того, "откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов".

"Партия господина Медведчука, там есть еще большие вопросы, его ли это партия или там временное объединение, и кто они такие", — сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1.

При этом президент отметил, что "у нас есть ответы — объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают".

На прошедших парламентских выборах "Оппозиционная платформа — За жизнь" заняла второе место с 13,05% голосов, уступив партии Зеленского "Слуга народа" (43,16%).
 

Темы: Владимир Зеленский, Внутриполитическая ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.09.2019, 14:30
Гость: правое весло галеры

Клоуны вы ОБА с Пьеро ,тот крылья самолетные на заседания таскал и что. Непомогло .. может просто не на тех поставили?
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