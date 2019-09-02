Появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной

23:25

При обмене заключенными между Украиной и Россией может использоваться новая схема работы с уголовными делами. Если осужденные в соответствии с ней вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных по договоренности, достигнутой между сторонами, отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно, пишет «Коммерсант».

По первоначальной договоренности обмен в формате «30 на 30», который потом увеличили до 35 с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. Источник издания, близкий к переговорному процессу, полагает, что проблемы возникли из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Если осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, то статус подследственных, по некоторым данным, стороны обсуждают до сих пор.

Изначально предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России, вместе с материалами расследования на Украину. Однако после консультаций со следователями ФСБ, которые ведут расследование, и надзирающими за ними прокурорами в передачу моряков было решено внести коррективы. По некоторым данным, они могут покинуть «Лефортово» не со своим делом, а с его заверенной нотариусом копией. Связано это с тем, что власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий.

Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось в первоначальном варианте, прекращать уголовное преследование своих же граждан.

Предполагается, что, отправив моряков на родину, ФСБ сохранит их дело в оригинале. С его материалами ознакомят адвокатов обвиняемых, после чего они поступят на утверждение в Генпрокуратуру, а из нее в суд. Последний рассмотрит уголовное дело в заочной форме.

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом подобный суд возможен, если обвиняемых не выдали стране, которая осуществляет их уголовное преследование.