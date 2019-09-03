Жертвами теракта в Кабуле стали 19 человек

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Шестнадцать человек погибли и 119 получили ранения различной степени тяжести в результате терракта в Кабуле.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Афганистана, большинство погибших и раненых - мирные жители.

Взрыв произошел вечером в понедельник в районе PD9, недалеко от комплекса Green Village, где находится ряд иностранных компаний. Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль.

Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за теракт, заявив, что целью их атаки были иностранные силы.