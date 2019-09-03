]]>
]]>
Главная В мире Новости

Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте

20:15 3.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В палате общин началось обсуждение законопроекта о блокировке Brexit без сделки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин 3 сентября, заявил, что не станет «умолять» Евросоюз предоставить Британии новую отсрочку Brexit.  

Межпартийная группа депутатов палаты общин подготовила законопроект, цель которого — запретить Джонсону выходить из Евросоюза без предварительного соглашения в день Brexit (31 октября). В случае, если премьер не найдет компромисса с ЕС об условиях Brexit до 19 октября, дата выхода Британии из Союза должна быть перенесена на 31 января 2020 года. Это даст больше времени для дальнейших переговоров. Brexit без предварительных договоренностей создает дополнительные риски для британской экономики, пишет РБК.

Чтобы провести законопроект против Brexit без соглашения через парламент, депутатам требуется предпринять два шага. Первый — принять большинством голосов в палате общин закон, позволяющий депутатам получить контроль над законодательной повесткой. Голосование по этому вопросу состоится во вторник вечером по московскому времени.

Второй шаг — утвердить билль против Brexit без соглашения. Голосование по законопроекту пройдет в среду вечером по московскому времени. До конца недели обе меры должна одобрить палата лордов.

Темы: Великобритания
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2019, 23:03
Гость: Анна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин 3 сентября, заявил, что не станет «умолять» Евросоюз предоставить Британии новую отсрочку Brexit.

__________________________________________________________________________
Молодец Джонсон! Сказал "А" говори "Б".
03.09.2019, 20:49
Гость: Pupsik

Есть у Брексита начало - нет у Брексита конца...
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.