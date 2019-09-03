Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте

20:15

В палате общин началось обсуждение законопроекта о блокировке Brexit без сделки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин 3 сентября, заявил, что не станет «умолять» Евросоюз предоставить Британии новую отсрочку Brexit.

Межпартийная группа депутатов палаты общин подготовила законопроект, цель которого — запретить Джонсону выходить из Евросоюза без предварительного соглашения в день Brexit (31 октября). В случае, если премьер не найдет компромисса с ЕС об условиях Brexit до 19 октября, дата выхода Британии из Союза должна быть перенесена на 31 января 2020 года. Это даст больше времени для дальнейших переговоров. Brexit без предварительных договоренностей создает дополнительные риски для британской экономики, пишет РБК.

Чтобы провести законопроект против Brexit без соглашения через парламент, депутатам требуется предпринять два шага. Первый — принять большинством голосов в палате общин закон, позволяющий депутатам получить контроль над законодательной повесткой. Голосование по этому вопросу состоится во вторник вечером по московскому времени.

Второй шаг — утвердить билль против Brexit без соглашения. Голосование по законопроекту пройдет в среду вечером по московскому времени. До конца недели обе меры должна одобрить палата лордов.