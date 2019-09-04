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Стали известны самые лучшие для жизни города

20:46 4.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Австрийская Вена возглавила список самых комфортных городов для жизни. Москва заняла только 68 место. Рейтинг лучших мест составил британский журнал The Economist.

Специалисты составляют подобный список городов каждый год. Они учитывают порядка 30 различных показателей, таких как стабильность, уровень медицины и образования, а также культурное развитие.

Первое место в рейтинге уже второй раз подряд заняла Вена. В 2018 году она обогнала на один пункт австралийский Мельбурн, который лидировал в течение нескольких лет. Сейчас этот город снова оказался на втором месте. Сразу за ним идет Сидней, расположенный в той же Австралии.

Столица России в 2019 году получила в рейтинге 80 пунктов из 100, но осталась на прежней 68-й строчке списка. Издание отмечает, что такой показатель указывает на то, что в Москве есть проблемы с уровнем жизни, но они незначительные.

Перечень городов замыкают такие города, как Дакка в Бангладеш и нигерийский Лагос. В 2018 году они также находились в конце рейтинга. Наихудшим городом для жизни британцы признали Дамаск в Сирии.

Темы: Вена, Москва, Рейтинги
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Комментарии читателей
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04.09.2019, 23:56
Гость: Что хорошего в Вене, если там моря нет?

И дворцы в Питере лучше.
04.09.2019, 22:12
Гость: Европеец

Из 21 самых лучших городов мира для жизни - 2 в Канаде, 2 в Новой Зеландии и 2 в Австралии. Остальные в Европе и во всех я много раз был. Красота.
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