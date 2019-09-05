]]> ]]>
Главная В мире Новости

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября

22:36 5.09.2019
Вид на инсталляцию «Посвящение в свете» из Нью-Джерси 11 сентября 2004 года. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Как утверждает Биби в своей книге "Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу", Путин за два дня до 11 сентября позвонил своему американскому коллеге и сообщил, что "российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — "чего-то такого, что готовилось давно" — исходящей из Афганистана".

Экс-аналитик напомнил, что именно Путин стал первым иностранным лидером, позвонившим Бушу после терактов 11 сентября, чтобы поддержать США, пишет РИА Новости.

Книга Биби вышла в Америке на этой неделе. Ее автор ранее возглавлял аналитическое подразделение ЦРУ, занимавшееся Россией, а сейчас работает вице-президентом вашингтонского экспертного Центра национальных интересов.

В архиве новостей на сайте Кремля есть сообщение от 10 сентября 2001 года о телефонном разговоре между Путиным и Бушем. Отмечается, что звонок состоялся по инициативе США, обсуждалась подготовка к саммиту АТЭС и российско-американским переговорам на высшем уровне. При этом говорится, что два президента выразили удовлетворение интенсивностью контактов в военно-политической сфере, экономике и других областях.

Темы: США, Исламистские экстремисты и террористы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2019, 09:44
Гость: Белая Русь

Буш подумал: "Опять эти русские всунули нос в нашу спецоперацию по подготовке теракта, неугомонные".
06.09.2019, 09:22
Гость: полухохол

Смех,да и только!"Предупреждал", организаторов подрыва "башен",но у него особый "здравый смысл",как у любого "нарцисса".
06.09.2019, 07:04
Гость: )))))скока можно))))

Ну надо ж остановиться с враньем,весь мир давно знает,кто бабахнул башни и зачем,отнюдь не азиаты.))))
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.