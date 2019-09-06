Конгрессмены потребовали от Трампа ввести санкции из-за митингов в Москве

09:41

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили разгон мирных акций протеста за честные выборы в Москве.

В своем совместном заявлении политики призвали президента США Дональда Трампа ввести адресные санкции в адрес ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве.

«Многие из демонстрантов были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму. Эти акты агрессии со стороны российского правительства являются вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ, — говорится в заявлении. — Прошедшие демонстрации, в сочетании с реакцией Кремля, стали еще одним доказательством того, что народ России устал от тиранических действий Владимира Путина и что Путин не остановится ни перед чем, используя крайние меры для подавления политического инакомыслия».

Конгрессмены призвали российское правительство освободить арестованных демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.

Акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. Большинство акций не были согласованы столичной мэрией, полиция их жестко разогнала, задержав сотни протестующих.

После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. С начала сентября суды вынесли шесть приговоров по «московскому делу».