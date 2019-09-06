]]> ]]>
Главная В мире Новости

Конгрессмены потребовали от Трампа ввести санкции из-за митингов в Москве

09:41 6.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили разгон мирных акций протеста за честные выборы в Москве.

В своем совместном заявлении политики призвали президента США Дональда Трампа ввести адресные санкции в адрес ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве.

«Многие из демонстрантов были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму. Эти акты агрессии со стороны российского правительства являются вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ, — говорится в заявлении. — Прошедшие демонстрации, в сочетании с реакцией Кремля, стали еще одним доказательством того, что народ России устал от тиранических действий Владимира Путина и что Путин не остановится ни перед чем, используя крайние меры для подавления политического инакомыслия».

Конгрессмены призвали российское правительство освободить арестованных демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.

Акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. Большинство акций не были согласованы столичной мэрией, полиция их жестко разогнала, задержав сотни протестующих.

После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. С начала сентября суды вынесли шесть приговоров по «московскому делу».

Темы: Дональд Трамп, США, Акции протеста и демонстрации в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2019, 16:09
Гость: Нэмо

Ну раз хвалила Лагард, значит наши власти лапухнулись. Все правильно. А вот если бы поругала, то тогда да. Так что противоречий никаких нет.
06.09.2019, 15:09
Гость: ...

Проплаченные лжепатриоты-то как всполошились. А мне стало приятно, что хоть кто-то этот беспредел с жестоким разгоном мирных демонстраций осудил. Хоть кто-то немного вступился за нас. И да... я ощущаю уже усталость от этой власти. Ооочень большую усталость, особенно после очередного посещения продуктового магазина. . И пусть на меня вся проплаченная свора сейчас набросится, но буду писать то, что чувствую. Я человек и имею на это право. Хотя в нашей стране все опаснее становится высказывать свою точку зрения
06.09.2019, 14:34
Гость: *

"Милые бранятся - тешатся!"(с)
А вот за пенсионное кидалово и и процентную ставку, неподъимную для промышленности и даже мелкого предпринимательства, управляющая филиалом госдепа "МВФ" Лагард очень хвалила власти РФ!
Все комментарии (15)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.