Годовщина 9/11: отчего же упали башни?

16:11

Найдено много фактов, которые не вписываются в официальное объяснение. ФОТО

Последствия теракта в Нью-Йорке. Фото Noanews c сайта ru.wikipedia.org

Очередная годовщина 9/11. Разговоров о причинах обрушения трёх зданий было очень много. И уже найдено много фактов, которые не вписываются в официальное объяснение, что произошло естественное обрушение башен из-за возникшего пожара на этажах. Сейчас не будем приводить все факты. Остановимся лишь на двух.

На фото №1 зафиксировано начало разрушения южной башни ВТЦ. Плиты перекрытия в момент разрушения и падения их вниз как поршни выталкивают воздух с этажа. Но...На фото мы видим, что начали рушится верхние этажи. Но гораздо ниже (не менее 10 этажей ниже - это видно по ещё неразрушенным углам здания) сильнейшее давление на этом нижнем этаже выбрасывает дым направленной струёй. См. на фото №1 правую сторону здания, ниже облаков дыма.

Так что же вызвало такой мощный выброс дыма с этажа, над которым ещё нетронутыми разрушениями находится десяток этажей? Ответ напрашивается сам собой, учитывая специфику падения башен: это был какой-то взрыв.

Но этот факт можно рассматривать как приложение к другому, ещё более наглядному факту, который сходу отрицает естественное (от пожара) обрушение башен.

Силовой каркас зданий ВТЦ был собран из мощных пустотелых железных балок прямоугольного сечения. И понятно, что под весом разрушенной вверху конструкции, нижний пояс вертикальных балок (находящийся ближе к земле) должен был деформироваться, плющиться, обрываться по местам стыковок, скручиваться и т.д. См.фото №2.

Совершенно не стыкуется с официальной версией то состояние некоторых колонн, которое было обнаружено на месте обрушения

Но совершенно не стыкуется с официальной версией то состояние некоторых колонн, которое было обнаружено на месте обрушения. Причём эти колонны (балки) не были подвержены ни пожару, ни последующей разделке газорезчиками, разбирающими упавшие конструкции здания. Почему не были подвержены пожару?

Потому что на фото показаны приземные колонны. Почему их не касалась рука газорезчика? Да потому что, при разрезании стальной конструкции газорезчик ВСЕГДА делает разрез по минимальному периметру, то есть перпендикулярно разрезаемому элементу. Здесь же на фото мы видим косой срез. И этот срез делался такой высокой температурой, что расплавленный металл потёк вниз.

Газорезчик ВСЕГДА делает разрез по минимальному периметру, то есть перпендикулярно разрезаемому элементу. Здесь же мы видим косой срез

Далее, ещё один момент. Кто работал с газорезкой, то знает, что струя горящего газа (ацетилен с кислородом) сдувает расплавленный метал внутрь разрезаемой конструкции. Здесь же расплавленный металл в большом количестве тёк по наружной поверхности балки. Если балка режется, то режется она по всему периметру. Но балка на фото имеет неоплавленный металл на своих углах. И всё, что мы видим на фото №3 и фото №4 говорит только обо одном: что эта балка стала обрезанной не вследствие обрушения здания.

И то, что здание теряло свою устойчивость именно из-за таких балок. И они были искусственно обрезаны до начала обрушения здания. Ведь именно так взрывники с помощью термита обрушают вышедшие из эксплуатации здания. См фото №5.

Причём укладка термита вокруг срезаемой колонны идёт, как правило, под углом, чтобы разрезанная колонна не накренялась вбок, а, потеряв опору, сползала по наклонной вниз, тем самым сводя площадь обрушения до минимума.

Один человек из США, считающий себя большим специалистом в области строительства, сразу после этого ЧП дал интервью в СМИ. И на камеру сказал, что по его мнению, однозначно башни упали не из-за пожара. Прошло время, и этот человек "владелец заводов, газет, пароходов" стал Президентом США. И что? "За кусток, под мосток и молчок...". Оказался слаб в коленках. Ну, как та колонна на фото №4. Не выдержал внешнего рукотворного воздействия.

Фото с сайта newizv.ru (кроме отмеченной особо)

Автор - Юрий Антипов, технический эксперт