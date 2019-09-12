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Зеленский подарил освобожденным морякам часы и квартиры в Одессе

18:25 12.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками и членами их семей.

Зеленский заявил, что все моряки получат от государства жилье в Одессе, по его словам, этот вопрос «уже решен». На встрече он также подарил каждому из них президентские часы, передаёт УНИАН.

Моряки были переданы Россией Украине в рамках обмена заключенными 7 сентября. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.

Россия до сих пор не опубликовала полный список заключенных, переданных Украиной. Известно, что в нем были главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский и бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах.

11 сентября правительство Украины приняло решение выделить всем 35 украинцам, вернувшимся в страну после обмена заключенными с РФ, по 100 тысяч гривен.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 22:01
Гость: Вакула

Зеленский просто выдал этим"героям" их гонорар, который им обещал Порошенко. Они обыкновенные наемники, которые за хорошие деньги готовы маму родную убить. И как последние лохи показали это на весь мир. Путин их опять выставил клоунами на показ.
12.09.2019, 19:15
Гость: Остап

За что? Добровольно отдали супостату корабли. Пример может оказаться заразительным.
12.09.2019, 19:05
Гость: Товарищ Сухов

Квартиры в Одессе?
А родственникам тех, кто был заживо сожженным в Одессе 2-го Мая, будет ли оказана справедливая помощь, и воздастся ли убийцам по справедливости?
*
Одессу надо вычеркнуть из списка городов-героев за этот позор города, допустившего такие злодеяния со стороны нацистов в 21-м веке.
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