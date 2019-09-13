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Киев передал списки для нового обмена с Россией

16:01 13.09.2019
Фото с сайта delo.ua
Фото с сайта delo.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Украинские власти подготовили и передали в Москву новые списки граждан Украины, которых удерживает Россия, в рамках подготовки следующего обмена. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали», — подтвердила Денисова в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. Слова омбудсмена привел «Интерфакс».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в формате этого же форума рассказал о подготовке новых списков для обмена заключенными с Россией. По словам украинского главы, переговоры между сторонами идут постоянно.

«Откровенно скажу, сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап», — подтвердил Зеленский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после заявления Зеленского сообщил, что в Москве не исключают возможности нового обмена с Украиной, однако, по словам пресс-секретаря российского президента, это потребует «кропотливой и растянутой по времени работы».

Песков подчеркнул, что Кремлю гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева, что там готовится детальная «дорожная карта» по выполнению обязательств украинской стороной Минских соглашений.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 19:22
Гость: Белая Русь

Сейчас украпотриоты, который приехали на заработки в Россию, резко активизируются, чтобы попасть за решетку как политзаключенные. Ведь по возвращению на Родину их ждет квартира и приличная сумма денег :)
13.09.2019, 17:06
Гость: le docteur

Интересно, а Украина обменивается пленными с Беларусью, которая тоже не является стороной конфликта?
13.09.2019, 17:04
Гость: le docteur

Песков подчеркнул, что Кремлю гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева, что там готовится детальная «дорожная карта» по выполнению обязательств российской стороной Будапештского Меморандума.
Все комментарии (5)
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