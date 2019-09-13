Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

14:52

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР.

По его словам, главной задачей является максимальная интеграция в российское пространство. «В идеале - войти в состав России на правах федерального округа», - заявил Пушилин на встрече с представителями российской интеллигенции в Москве.

Он также отметил, что народ Донбасса «настроен оптимистично» после того, как Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Напомним, Владимир Путин подписал документ 24 апреля Он отметил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер и у России нет желания создавать проблемы Киеву. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.