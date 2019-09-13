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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

14:52 13.09.2019
Фото с сайта council.gov.ru
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР.

По его словам, главной задачей является максимальная интеграция в российское пространство. «В идеале - войти в состав России на правах федерального округа», - заявил Пушилин на встрече с представителями российской интеллигенции в Москве.

Он также отметил, что народ Донбасса «настроен оптимистично» после того, как Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Напомним, Владимир Путин подписал документ 24 апреля Он отметил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер и у России нет желания создавать проблемы Киеву. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.

Темы: Донецк, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 20:52
Гость: Эй колбасник

, тебе то какое дело, до Донбасса?Ты свалили? Ну и тихонечко скули в сторонке.
13.09.2019, 20:51
Гость: Изумруд

Очень даже самодостаточный , это Вы лжете.
13.09.2019, 20:48
Гость: ИнфАнА 13.09.19

В момент раскола союза романтичные натуры назвали грядущий политический период как период цивилизованного развода. Но если это не просто образ, а объективная характеристика времени, то следует вспомнить об обычаях, которые сопровождают период развода. Я имею ввиду в первую очередь обычай возвращать подарки, полученные по случаю образования или какой-либо знаменательной даты существования союза. Как пример такой подарок по случаю образования СССР - включение в состав Украины российской территории, имеющей название Новороссия и подарок Крыма в честь очередной круглой даты вхождения Малороссии в состав России. Но вот союз его врагами разрушен, Украина вне состава России и при этом заявляет, что её жлобская бандеровская власть является единственным хозяином территорий, которые ей никогда не принадлежали, а потому никому ничего она возвращать не намерена. Лозунги типа "Бандеровцы - наши братья", а потому опомнятся и восстановят братские отношения, чем-то напоминают настроения 1941, когда на полном серьёзе утверждалось, что немецкий пролетариат в силу классовой солидарности никогда не позволит быть войне между СССР и Германией.
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