Украине предложили войти в состав России, чтобы воссоединиться с Крымом

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о «возвращении» полуострова – сказки.

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», - цитирует Цекова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о «возвращении» Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым, не только словами.