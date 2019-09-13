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Украине предложили войти в состав России, чтобы воссоединиться с Крымом

20:52 13.09.2019
Спутниковый снимок Крыма
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о «возвращении» полуострова – сказки.

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», - цитирует Цекова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о «возвращении» Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым, не только словами.

Темы: Крым, Украина
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 00:13
Гость: Оллес

Точнее - в состав не России, размечтались:)) - а СИБИРИ,где суровым трудом и по приговору Трибунала вам придется искупать вину за нагаженное русскому народу.
14.09.2019, 00:10
Гость: Юляша

не-ее...таких дуже паганых сябров з бендероувским трезуббцем на узеньком лобике нам и з приплатою не нада !Им Хитлер милее.
13.09.2019, 23:25
Гость: А. В.

Кстати! Нечто подобное где-то полтора десятка лет тому назад предлагал депутат ГД РФ -- Романов П.В. Создать единое государство со столицей в Киеве!
Властные функции (или по меньшей мере знач. их часть!) сосредотачиваются в Киеве. Украинцы из обитателей третьесортного гос-ва сразу превратятся в граждан Великой Державы. Да и "заробитчанство" (из-за нескольколетней стуктурной ассимиляции экономик обоих государств-предшественников) объективно резко (в течение тех же нескольких же лет) сократится.
Ну и о русском языке!
Оный (согласно данным великого украинца-лингвиста А.А. Зализняка) -- уроженец Украины (Среднего Поднепровья и долины Десны). Киево-великорусский диалект, наряду с полтавско-черкасским, надднестрянским, буковинским, кабинетно-скрыпниковским и подкарпато-русинским (не считая бесписьменных!), -- один из украинских письменно-литературных языков. И распространившийся в 12 -- 16 вв. в Великороссии, вытеснив местные пост-антские диалекты (типа "берестяного" староновгородского и "берестяного" же старомосковского). Так что в объединённом (вокруг Киева) государстве и будет функционировать киевский же язык.
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P.S. Бавария в 1867г. воевала (на стороне Австрии) против Пруссии. Однако 4 года спустя добровольно вошла в состав объединённой (Пруссией же!) Германии.
Языком же этого гос-ва стал не баварский и не бранденбургский (берлинский), а верхне-саксонский (лейпцигско-виттенбергский).
В нынешней же Руси аналогичная проблема гораздо проще.
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