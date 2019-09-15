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Армения не нашла вины у предполагаемого убийцы спецназовца ГРУ

13:56 15.09.2019

После 40 дней ареста в Ереване на волю вышел Гурген Аганян

Его в России подозревают в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. В Госдуме уже пообещали выяснить, почему подозреваемый в тяжком преступлении находится на свободе. Формально Москва не прислала документы, подтверждающие вину Аганяна. Но сам инцидент может добавить негатива в отношения двух стран.

Никита Белянкин. Фото из соцсети

В пятницу армянские власти выпустили из-под стражи владельца подмосковного бара «Бир Хаус» Гургена Аганяна (также фигурировал в прессе как Григор Оганян), которого российские сыщики подозревают в причастности к массовой драке, в результате которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

«Россия не потребовала дальнейшего продления срока ареста, и Аганян был освобожден из-под стражи в Армении», – сказал адвокат одного из фигурантов дела Нарек Костонян.

При этом, по словам адвоката Костоняна, дело в отношении Аганяна в России не прекращено. «Он до сих пор является фигурантом уголовного дела об убийстве спецназовца. Если он вернется в Россию, то при пересечении государственной границы будет задержан и арестован», – отметил защитник.

Напомним, в конце июля Аганян сам явился в правоохранительные органы Армении и был арестован на 40 дней. Свою вину он отрицал. По версии Аганяна, Никита Белянкин первым открыл стрельбу из травматического пистолета, поссорившись с группой людей, стоявших возле ресторана.

Армения своих граждан не выдает. Генпрокуратура республики запросила у российских коллег материалы уголовного дела, чтобы начать процесс уголовного преследования против Аганяна на родине. Однако Россия данные материалы не предоставила, пишет ТАСС.

Вице-президент Союза армян России Левон Муканян не удивился освобождению Аганяна. «Правоохранительные органы республики обратились к российскому Следственному комитету с вопросом: какие у вас к нему претензии, кроме того, что вам кажется, что он соучастник? Отпечатки пальцев? Улики? По моим данным, ничего этого не было предоставлено», – сообщил Муканян газете ВЗГЛЯД. По его словам, то, что писали в российской прессе о виновности Аганяна, не соответствует действительности.

«По имеющейся у меня информации, парня убили случайно. Аганян вообще никакого отношения к убийству не имеет. Правоохранительные органы России и Армении знают, кто нанес удар ножом экс-спецназовцу ГРУ Никите Белянкину. И этот человек находится за пределами Армении», – сказал Муканян.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн признался, что ситуация, при которой Россия не потребовала продления ареста, выглядит «странной и дикой» – с учетом резонанса этого дела «и очевидности в совершении тяжкого преступления».

«Я в понедельник направлю запрос, в первую очередь генеральному прокурору, поскольку вопросы, связанные с международно-правовыми поручениями, отнесены именно к компетенции прокуратуры, а не органов следствия. Есть порядок, установленный законом и нормативными актами, по которому Генеральная прокуратура, имеющая соответствующее подразделение внутри себя – международно-правовое управление, обращается с теми или иными правовыми запросами. Почему в этой ситуации этого сделано не было, я теряюсь в догадках», – сказал Хинштейн.

В любом случае Аганян оказался далеко не первым, кто в последнее время сумел скрыться в Армении от российского преследования. В начале сентября Армения предоставила статус беженца Виталию Шишкину, который ранее был осужден в России за экстремизм. Шишкин известен как один из организаторов «русских маршей» и участник беспорядков на Болотной площади.

Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян (Ереван) в беседе с газетой ВЗГЛЯД не исключает, что освобождение Аганяна вызовет гневную реакцию у многих в России, независимо от причин, по которым это произошло.

«Общественное мнение в России чувствительно к таким вопросам, так что такая реакция возможна. Кроме того, в России могут решить, что это освобождение имеет политический подтекст, – заключил Микаэлян. – Отдельно этот инцидент, конечно, не может повлиять на отношения Москвы и Еревана, но будучи встроенным в контекст, он может добавить негатива, учитывая имеющиеся сейчас тенденции».

Эксперт не исключает: в освобождении Аганяна свою роль сыграл и чисто политический фактор.

«Сугубо правовые вопросы в последнее время политизируются. В Ереване недовольны тем, что Россия укрывает представителей прошлой армянской элиты, сторонников экс-премьера Сержа Саргсяна. Особое недовольство вызвала история бывшего главного судебного пристава Погосяна, заподозренного в коррупции. Недавно посол России Сергей Копыркин заявил, что Москва не давала ему политического убежища. Тем не менее известно, что он находится в России, скрываясь от правосудия», – указал Микаелян.

Что касается оппозиционера Шишкина, то решение дать ему убежище изначально носило технический, а не политический характер, считает политолог, но в итоге оно тоже «стало одной из разменных монет команды премьера Никола Пашиняна в политическом торге с Москвой».

Темы: Армения, Расследование преступлений в мире, Расследование преступлений в России
Источник: ВЗГЛЯД
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.09.2019, 22:10
Гость: tot64

А кто мешает русским применять к "нерусским" их же "законы гор"?
Где месть родствеников или "братьев по оружию" ?
Где?
То-то и оно.
Так что не скулите -ах несчастные мы русские, бесправныи, такии сякии, путин не защищает,...
Отвечайте.
Око за Око. Зуб за Зуб.
15.09.2019, 21:07
Гость: гость

Чемодан, вокзал, Ереван
15.09.2019, 20:50
Гость: таки-да

".Ведут они себя нагло и вызывающе,чувствуют себя большими людьми за баранкой."-электорат , в персональном качестве выбирает свое настоящее и будущее напрямую , голосом каждой кухарки и других свободно орудующих в доступной им логике мЫшления..это ,не фрг, сша какие-нибудь где,только косвенное право голоса для источника власти -за них решают посредники выборщики,депутаты кого в главари двинуть, какой путь жизни избрать . Вольно что называется выдвигают -не выдвигают, голосуют-не голосуют , веруют и расплачиваются по закону своего бытия -на все воля божия ,ведь писано-же что,он терпел и им велел.
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