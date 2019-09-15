]]> ]]>
Главная В мире Новости

Турция получила вторую партию российских С-400

16:13 15.09.2019
С-400 © KM.RU, Александр Плеханов
Материалы по теме:

Турция получила все компоненты для второй батареи зенитных ракетных систем С-400. 

"Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400", - цитирует РГ сообщение министерства обороны Турции.

В настоящее время идет обучение персонала для работы с российскими системами. Как ожидается, С-400 будут введены в действие к апрелю 2020 года. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это делается для поддержания мира в регионе.

Первая батарея С-400 из прописанных в контракте четырех дивизионов была поставлена в Турцию в июле.

Темы: Турция, Вооружения в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.09.2019, 22:12
Гость: ага

значит первую партию можно передать натовцам для детального изучения.
15.09.2019, 20:58
Гость: Александр1

Турция получила все компоненты для второй батареи зенитных ракетных систем С-400.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
По такому поводу надо намекнуть Эрдогану что бы он преподал очередной урок "вежливости" болгарам.
15.09.2019, 18:39
Гость: "Россия - щедрая душа!"

Москвой Анкаре "воздаётся" нехило:
Вторая у первой хоть Су и подбила,
Но, свой выражая обидчице "гнев",
Её же снабжает оружьем РФ...
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.