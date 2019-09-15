Турция получила вторую партию российских С-400

16:13

Турция получила все компоненты для второй батареи зенитных ракетных систем С-400.

"Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400", - цитирует РГ сообщение министерства обороны Турции.

В настоящее время идет обучение персонала для работы с российскими системами. Как ожидается, С-400 будут введены в действие к апрелю 2020 года. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это делается для поддержания мира в регионе.

Первая батарея С-400 из прописанных в контракте четырех дивизионов была поставлена в Турцию в июле.