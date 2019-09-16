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Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

11:14 16.09.2019
Фото с сайта whitehouse.gov
Фото с сайта whitehouse.gov
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Глава КНДР Ким Чен Ын предложил Дональду Трампа провести в Пхеньяне третий раунд американо-корейских переговоров на высшем уровне. Об этом сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на источники.

По данным издания, приглашение поступило президенту США в августе в личном письме от Ким Чен Ына. Тогда Трамп заявлял, что получил «очень хорошее послание» из Северной Кореи. Ответил ли президент США на письмо, неизвестно.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже дважды проводили переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. Первая встреча глав США и КНДР состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, вторая — в феврале 2019 года в Ханое. Переговоры были признаны провальными.

В июне Дональд Трамп номинально первым из американских лидеров побывал на территории КНДР. Он посетил демилитаризованную зону на границе двух Корей по приглашению Ким Чен Ына.

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея, США, Конфликт на Корейском полуострове
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