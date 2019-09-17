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Лукашенко предложил привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе

22:13 17.09.2019
Встреча Александра Лукашенко с Госсекретарем США Дэвидом Хэйлом
Александр Лукашенко и Дэвид Хэйл. Фото с сайта president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, такое заявление белорусский лидер сделал во вторник, принимая в своей резиденции заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.

По словам Лукашенко, без США "этот конфликт урегулировать не получится". Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. "Новые идеи должны появиться", - добавил Лукашенко.

В октябре 2018 года Лукашенко также говорил, что без Вашингтона невозможно найти выход из кризиса в Донбассе. "Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол (переговоров по Донбассу - ИФ) США, вряд ли мы достигнем цели", — говорил белорусский президент на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

Темы: США, Украина, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 04:18
Гость: Omega

У Лукашенко месячные начались что ли?
18.09.2019, 03:51
Гость: Питон

Батька полностью прав, пешки ничего решать не могут только морды друг другу могут набить поэтому нужен реальный хозяин в данном случае штаты чтобы разрулить.
18.09.2019, 00:37
Гость: Константин. И.

Все подобные ходы Лукашенко - давление на Россию и выторговывание выгодных соглашений.
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