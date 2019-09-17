Лукашенко предложил привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, такое заявление белорусский лидер сделал во вторник, принимая в своей резиденции заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.
По словам Лукашенко, без США "этот конфликт урегулировать не получится". Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. "Новые идеи должны появиться", - добавил Лукашенко.
В октябре 2018 года Лукашенко также говорил, что без Вашингтона невозможно найти выход из кризиса в Донбассе. "Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол (переговоров по Донбассу - ИФ) США, вряд ли мы достигнем цели", — говорил белорусский президент на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.