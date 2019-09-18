Минюст США подал на Сноудена в суд из-за публикации его мемуаров

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Министерство юстиции США направило в суд иск, касающийся публикации новых мемуаров экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.

В заявлении отмечается, что их публикация идет вразрез с соглашениями о нераспространении, которые он подписывал с ЦРУ и АНБ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американский телеканал NBC..

Как говорится в иске, Сноуден опубликовал книгу, не направив ее в агентства (ЦРУ и АНБ) для проверки до публикации. Это противоречит обязательствам в рамках соглашений, которые он подписал.

Продажи мемуаров бывшего сотрудника АНБ Сноудена, организовавшего утечку секретных данных американских спецслужб в 2013 году, начались во вторник, 17 сентября. Книгу под названием Permanent Record, которое можно перевести как "Личное дело", можно приобрести в более чем 20 странах, в том числе в США и Великобритании.

В книге он рассказывает о своем прошлом, в том числе о личной жизни, и о том, из-за чего он решил раскрыть информацию о программах, которыми пользовалось АНБ.