Минюст США подал на Сноудена в суд из-за публикации его мемуаров
Министерство юстиции США направило в суд иск, касающийся публикации новых мемуаров экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.
В заявлении отмечается, что их публикация идет вразрез с соглашениями о нераспространении, которые он подписывал с ЦРУ и АНБ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американский телеканал NBC..
Как говорится в иске, Сноуден опубликовал книгу, не направив ее в агентства (ЦРУ и АНБ) для проверки до публикации. Это противоречит обязательствам в рамках соглашений, которые он подписал.
Продажи мемуаров бывшего сотрудника АНБ Сноудена, организовавшего утечку секретных данных американских спецслужб в 2013 году, начались во вторник, 17 сентября. Книгу под названием Permanent Record, которое можно перевести как "Личное дело", можно приобрести в более чем 20 странах, в том числе в США и Великобритании.
В книге он рассказывает о своем прошлом, в том числе о личной жизни, и о том, из-за чего он решил раскрыть информацию о программах, которыми пользовалось АНБ.